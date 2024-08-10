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У фирмы-поставщика продуктов для ВСУ изъяли 5 млн евро "черной кассы"

У фирмы-поставщика продуктов для ВСУ изъяли 5 млн евро "черной кассы" - РИА Новости Крым, 10.08.2024

У фирмы-поставщика продуктов для ВСУ изъяли 5 млн евро "черной кассы"

Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины изъяли более 4,7 миллиона евро неучтенных денег у бухгалтера компании-поставщика продуктов для... РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T09:16

2024-08-10T09:16

2024-08-10T09:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины изъяли более 4,7 миллиона евро неучтенных денег у бухгалтера компании-поставщика продуктов для министерства обороны страны. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.Операция состоялась в рамках расследования уголовного производства по уклонению фирмы-поставщика от уплаты налогов.Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средстваСледователи установили, что в 2022-2023 годах компания поставила министерству обороны продукты на сумму 14,5 млрд гривен (более 352 млн долларов) с НДС. При этом должностные лица фирмы документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными фиктивными предприятиями. Таким образом, за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров компания безосновательно сформировала расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.Ранее агентство Sputnik опубликовало информацию с украинского сайта госзакупок "Прозорро", согласно которой Украина в рамках тендера потратила 11,6 млн долларов на более чем 300 бутылок вина, 70 кг шоколадных батончиков и 140 килограммов стейков лосося для экспедиции по изучению пингвинов в Антарктике. Заказчиком тендера на материально-техническое обеспечение антарктических экспедиций выступил Национальный антарктический научный центр министерства образования и науки Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итогКрушение иллюзий: с какими итогами Украина встречает 10-летие переворота

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, коррупция, в мире, евро, минобороны украины, новости, всу (вооруженные силы украины)