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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T00:13

2024-08-10T00:13

2024-08-10T00:24

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +23...25, днем воздух прогреется до +32.Черное море у берегов Крымского полуострова прогрето до +26, в Азовском море вода на градус теплее.

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севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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