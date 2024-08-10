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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T00:13
2024-08-10T00:24
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +23...25, днем воздух прогреется до +32.Черное море у берегов Крымского полуострова прогрето до +26, в Азовском море вода на градус теплее.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму ожидается жара

00:13 10.08.2024 (обновлено: 00:24 10.08.2024)
 
© РИА Новости КрымЕкатерининский сад в Симферополе
Екатерининский сад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +25; днем воздух прогреется до +29…34, в горах до +22…27", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +31...33.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.
На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +23...25, днем воздух прогреется до +32.
Черное море у берегов Крымского полуострова прогрето до +26, в Азовском море вода на градус теплее.
 
КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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