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ВСУ ударили дронами по многоэтажке в Шебекино - в квартирах пожар - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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ВСУ ударили дронами по многоэтажке в Шебекино - в квартирах пожар
ВСУ ударили дронами по многоэтажке в Шебекино - в квартирах пожар - РИА Новости Крым, 09.08.2024
ВСУ ударили дронами по многоэтажке в Шебекино - в квартирах пожар
Четыре беспилотника ударили по многоквартирному дому в Шебекино, несколько квартир загорелось. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T08:10
2024-08-09T08:10
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Четыре беспилотника ударили по многоквартирному дому в Шебекино, несколько квартир загорелось. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Гладков добавил, что в нескольких квартирах произошел пожар. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. Накануне сообщалось, что в результате очередного удара ВСУ по городу Шебекино один мирный житель погиб и еще один ранен.В последнее время обстрелы российских регионов со стороны боевиков ВСУ существенно участились. Атаки осуществляются в основном с применением ударных беспилотников, дальнобойных ракет и реактивных снарядов. Обстрелам подвергаются Крым и Севастополь, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Белгородская, Курская и Брянская области, а также Ростовская область и Краснодарский край. Объектами атак становятся в основном мирные жилые кварталы, а также объекты гражданской инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20240805/vsu-usilili-obstrely-rossiyskikh-regionov-chego-dobivaetsya-kiev-1139365343.html
белгородская область
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обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу
ВСУ ударили дронами по многоэтажке в Шебекино - в квартирах пожар

Четыре беспилотника ВСУ ударили по жилой многоэтажке в Шебекино

08:10 09.08.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаЧетыре беспилотника ВСУ ударили по жилой многоэтажке в Шебекино
Четыре беспилотника ВСУ ударили по жилой многоэтажке в Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Четыре беспилотника ударили по многоквартирному дому в Шебекино, несколько квартир загорелось. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался", - написал он в своем Telegramm-канале.
Гладков добавил, что в нескольких квартирах произошел пожар. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания.
Накануне сообщалось, что в результате очередного удара ВСУ по городу Шебекино один мирный житель погиб и еще один ранен.
В последнее время обстрелы российских регионов со стороны боевиков ВСУ существенно участились. Атаки осуществляются в основном с применением ударных беспилотников, дальнобойных ракет и реактивных снарядов. Обстрелам подвергаются Крым и Севастополь, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Белгородская, Курская и Брянская области, а также Ростовская область и Краснодарский край. Объектами атак становятся в основном мирные жилые кварталы, а также объекты гражданской инфраструктуры.
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