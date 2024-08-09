https://crimea.ria.ru/20240809/pal-v-boyakh-pod-kharkovom-kerch-prostilas-s-geroem-svo-1139477408.html

Пал в боях под Харьковом: Керчь простилась с героем СВО

Пал в боях под Харьковом: Керчь простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Пал в боях под Харьковом: Керчь простилась с героем СВО

В Керчи в пятницу простились с погибшим героем спецоперации, разведчиком Русланом Кербедь, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T13:24

2024-08-09T13:24

2024-08-09T13:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Керчи в пятницу простились с погибшим героем спецоперации, разведчиком Русланом Кербедь, сообщает пресс-служба администрации города.По данным пресс-службы, уроженец Керчи, Кербедь окончил местную школу №26, затем Керченский морской технических колледж, во время срочной службы в 2021 году прошел водолазно-диверсионную школу в Севастополе. В 2022 году перевелся во Владивосток, служил на острове Русский, с осени 2022 года служил на разведывательном корабле "Карелия". В феврале 2024 года перевелся в 155 десантно-штурмовую бригаду морских пехотинцев Владивостока, откуда отправился на СВО для выполнения боевых задач.Руслан Кербедь участвовал в освобождении Новомихайловки ДНР, за что был удостоен медали. Погиб при исполнении воинского долга в боях на Харьковском направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в бою: в Севастополе проводили в последний путь героя СВОПамять о герое: в Севастополе открыли мемориал в честь бойца СВО"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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