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Пал в боях под Харьковом: Керчь простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Пал в боях под Харьковом: Керчь простилась с героем СВО
Пал в боях под Харьковом: Керчь простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Пал в боях под Харьковом: Керчь простилась с героем СВО
В Керчи в пятницу простились с погибшим героем спецоперации, разведчиком Русланом Кербедь, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Керчи в пятницу простились с погибшим героем спецоперации, разведчиком Русланом Кербедь, сообщает пресс-служба администрации города.По данным пресс-службы, уроженец Керчи, Кербедь окончил местную школу №26, затем Керченский морской технических колледж, во время срочной службы в 2021 году прошел водолазно-диверсионную школу в Севастополе. В 2022 году перевелся во Владивосток, служил на острове Русский, с осени 2022 года служил на разведывательном корабле "Карелия". В феврале 2024 года перевелся в 155 десантно-штурмовую бригаду морских пехотинцев Владивостока, откуда отправился на СВО для выполнения боевых задач.Руслан Кербедь участвовал в освобождении Новомихайловки ДНР, за что был удостоен медали. Погиб при исполнении воинского долга в боях на Харьковском направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в бою: в Севастополе проводили в последний путь героя СВОПамять о герое: в Севастополе открыли мемориал в честь бойца СВО"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домой
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герои сво, керчь, утраты, новости крыма, крым
Пал в боях под Харьковом: Керчь простилась с героем СВО

Керчь простилась с героем СВО Русланом Кербедь

13:24 09.08.2024
 
© Администрация КерчиКерчь простилась с героем СВО Русланом Кербедь
Керчь простилась с героем СВО Русланом Кербедь
© Администрация Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Керчи в пятницу простились с погибшим героем спецоперации, разведчиком Русланом Кербедь, сообщает пресс-служба администрации города.
По данным пресс-службы, уроженец Керчи, Кербедь окончил местную школу №26, затем Керченский морской технических колледж, во время срочной службы в 2021 году прошел водолазно-диверсионную школу в Севастополе. В 2022 году перевелся во Владивосток, служил на острове Русский, с осени 2022 года служил на разведывательном корабле "Карелия". В феврале 2024 года перевелся в 155 десантно-штурмовую бригаду морских пехотинцев Владивостока, откуда отправился на СВО для выполнения боевых задач.
Руслан Кербедь участвовал в освобождении Новомихайловки ДНР, за что был удостоен медали. Погиб при исполнении воинского долга в боях на Харьковском направлении.
"Руслан был добрым человеком, любил спорт, увлекался футболом, боксом. В сердцах родных и друзей Руслан Александрович навсегда останется любимым сыном и верным товарищем, керчане сохранят память о подвиге настоящего мужчины ", - рассказали в керченской мэрии.
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