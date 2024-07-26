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В память о герое: в Севастополе открыли мемориал в честь бойца СВО - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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В память о герое: в Севастополе открыли мемориал в честь бойца СВО
В память о герое: в Севастополе открыли мемориал в честь бойца СВО - РИА Новости Крым, 26.07.2024
В память о герое: в Севастополе открыли мемориал в честь бойца СВО
В селе Верхнесадовое в Севастополе открыли мемориальную доску в честь погибшего героя спецоперации Игоря Русанова. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T16:26
2024-07-26T16:26
севастополь
герои сво
общество
памятники героям сво в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В селе Верхнесадовое в Севастополе открыли мемориальную доску в честь погибшего героя спецоперации Игоря Русанова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя."Сегодня в селе Верхнесадовом прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь Игоря Русанова – героя, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине", - сказано в сообщении.В мероприятии приняли участие представители местной администрации, родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы и жители села. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили память героя минутой молчания."Я знала Игоря лично. Это был веселый, жизнерадостный парень, который работал в силовых структурах. В 2014 году первым полез на баррикады и, будучи еще мальчишкой, участвовал в самообороне. В дальнейшем, когда пришло время защищать свою страну и малую Родину, он не испугался, не смалодушничал, а пошел участвовать в специальной военной операции", – отметила глава Верхнесадовского муниципального округа Елена Кравцова.Игорь Русанов отправился на фронт с началом спецоперации. Погиб 1 сентября 2022 года, прикрывая своих товарищей от вражеской атаки. За героический поступок Русанов награжден орденом Мужества посмертно.Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домойУчастники СВО писали в Крыму песни о любви к РодинеИз бизнесменов получаются лучшие волонтеры – маркетолог о помощи фронту
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РИА Новости Крым
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севастополь, герои сво, общество, памятники героям сво в крыму, новости крыма
В память о герое: в Севастополе открыли мемориал в честь бойца СВО

В Севастополе открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Игоря Русанова

16:26 26.07.2024
 
© Пресс-служба правительства Севастополя В Севастополе открыли мемориальную доску в честь героя СВО Игоря Русанова
В Севастополе открыли мемориальную доску в честь героя СВО Игоря Русанова
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В селе Верхнесадовое в Севастополе открыли мемориальную доску в честь погибшего героя спецоперации Игоря Русанова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
"Сегодня в селе Верхнесадовом прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь Игоря Русанова – героя, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине", - сказано в сообщении.
© Пресс-служба правительства Севастополя В Севастополе открыли мемориальную доску в честь героя СВО Игоря Русанова
В Севастополе открыли мемориальную доску в честь героя СВО Игоря Русанова
© Пресс-служба правительства Севастополя
В Севастополе открыли мемориальную доску в честь героя СВО Игоря Русанова
В мероприятии приняли участие представители местной администрации, родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы и жители села. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили память героя минутой молчания.
"Я знала Игоря лично. Это был веселый, жизнерадостный парень, который работал в силовых структурах. В 2014 году первым полез на баррикады и, будучи еще мальчишкой, участвовал в самообороне. В дальнейшем, когда пришло время защищать свою страну и малую Родину, он не испугался, не смалодушничал, а пошел участвовать в специальной военной операции", – отметила глава Верхнесадовского муниципального округа Елена Кравцова.
© Пресс-служба правительства Севастополя В Севастополе открыли мемориальную доску в честь героя СВО Игоря Русанова
В Севастополе открыли мемориальную доску в честь героя СВО Игоря Русанова
© Пресс-служба правительства Севастополя
В Севастополе открыли мемориальную доску в честь героя СВО Игоря Русанова
Игорь Русанов отправился на фронт с началом спецоперации. Погиб 1 сентября 2022 года, прикрывая своих товарищей от вражеской атаки. За героический поступок Русанов награжден орденом Мужества посмертно.
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СевастопольГерои СВООбществоПамятники героям СВО в КрымуНовости Крыма
 
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