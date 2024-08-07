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Погиб в бою: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО
Погиб в бою: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Погиб в бою: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО
В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации рядового Артура Гребенко, который погиб в бою. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T16:36
2024-08-07T16:36
2024-08-07T16:36
герои сво
утраты
севастополь
новости крыма
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации рядового Артура Гребенко, который погиб в бою. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев."Артур Михайлович Гребенко героически погиб в бою на Ясиноватском направлении", - говорится в сообщении Telegram-канала.Артур Гребенко переехал в Севастополь в 2021 году вместе с семьей. Он говорил, что полюбил город-герой сразу и навсегда. Мужчина работал в разных автомастерских города.В 2022 году за нетяжкое преступление был осужден. Однако, находясь в месте отбывания наказания, Артур Гребенко выразил желание защищать Севастополь и свою страну.По словам сослуживцев, он пользовался заслуженным авторитетом у командования. И даже на передовой находил возможность приютить и накормить местных собак и кошек.Читайте также на РИА Новости Крым:Имени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВОВ Керчи простились с героем спецоперации Андреем ЧебуровымВ Керчи простились с героем СВО Игорем Коробенковым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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герои сво, утраты, севастополь, новости крыма, михаил развожаев
Погиб в бою: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО
С погибшим в бою в зоне спецоперации Артуром Гребенко простились в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации рядового Артура Гребенко, который погиб в бою. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Артур Михайлович Гребенко героически погиб в бою на Ясиноватском направлении", - говорится в сообщении Telegram-канала.
Артур Гребенко переехал в Севастополь в 2021 году вместе с семьей. Он говорил, что полюбил город-герой сразу и навсегда. Мужчина работал в разных автомастерских города.
В 2022 году за нетяжкое преступление был осужден. Однако, находясь в месте отбывания наказания, Артур Гребенко выразил желание защищать Севастополь и свою страну.
"В начале 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Будучи мастером на все руки, Артур Гребенко принимал участие в восстановлении поврежденной техники, лично и в составе эвакуационного подразделения вытащил с поля боя немало раненых бойцов", - рассказал Михаил Развожаев.
По словам сослуживцев, он пользовался заслуженным авторитетом у командования. И даже на передовой находил возможность приютить и накормить местных собак и кошек.
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