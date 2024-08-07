https://crimea.ria.ru/20240807/pogib-v-boyu-v-sevastopole-provodili-v-posledniy-put-geroya-svo-1139432147.html

Погиб в бою: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО

Погиб в бою: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Погиб в бою: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО

В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации рядового Артура Гребенко, который погиб в бою. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T16:36

2024-08-07T16:36

2024-08-07T16:36

герои сво

утраты

севастополь

новости крыма

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации рядового Артура Гребенко, который погиб в бою. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев."Артур Михайлович Гребенко героически погиб в бою на Ясиноватском направлении", - говорится в сообщении Telegram-канала.Артур Гребенко переехал в Севастополь в 2021 году вместе с семьей. Он говорил, что полюбил город-герой сразу и навсегда. Мужчина работал в разных автомастерских города.В 2022 году за нетяжкое преступление был осужден. Однако, находясь в месте отбывания наказания, Артур Гребенко выразил желание защищать Севастополь и свою страну.По словам сослуживцев, он пользовался заслуженным авторитетом у командования. И даже на передовой находил возможность приютить и накормить местных собак и кошек.Читайте также на РИА Новости Крым:Имени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВОВ Керчи простились с героем спецоперации Андреем ЧебуровымВ Керчи простились с героем СВО Игорем Коробенковым

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герои сво, утраты, севастополь, новости крыма, михаил развожаев