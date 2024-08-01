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В Керчи простились с героем СВО Игорем Коробенковым

В Керчи простились с героем СВО Игорем Коробенковым - РИА Новости Крым, 01.08.2024

В Керчи простились с героем СВО Игорем Коробенковым

В Керчи в четверг простились с погибшим героем спецоперации Игорем Коробенковым. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T15:19

2024-08-01T15:19

2024-08-01T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Керчи в четверг простились с погибшим героем спецоперации Игорем Коробенковым. Об этом сообщает администрация города.Игорь Олегович родился в Набережных Челнах. В Керчь приехал для строительства Крымского моста и остался жить. Он был майором милиции. В период службы удостоен наград "Участник боевых действий", "За службу на Кавказе", "За службу России", "Лучший сотрудник криминальной милиции", "За верность долгу", медалями "За отличие в службе 3 степени", "За отличие в службе 2 степени".Ранее в четверг в Керчи проводили в последний путь героя специальной военной операции Андрея Чебурова, который ушел в зону СВО добровольцем.Читайте также на РИА Новости Крым:Имени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВОКрымчане выступили единым фронтом в поддержке СВО - НимченкоКрым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, утраты, герои сво, новости сво, общество, вооруженные силы россии