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В Керчи простились с героем СВО Игорем Коробенковым
В Керчи простились с героем СВО Игорем Коробенковым - РИА Новости Крым, 01.08.2024
В Керчи простились с героем СВО Игорем Коробенковым
В Керчи в четверг простились с погибшим героем спецоперации Игорем Коробенковым. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T15:19
2024-08-01T15:19
2024-08-01T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Керчи в четверг простились с погибшим героем спецоперации Игорем Коробенковым. Об этом сообщает администрация города.Игорь Олегович родился в Набережных Челнах. В Керчь приехал для строительства Крымского моста и остался жить. Он был майором милиции. В период службы удостоен наград "Участник боевых действий", "За службу на Кавказе", "За службу России", "Лучший сотрудник криминальной милиции", "За верность долгу", медалями "За отличие в службе 3 степени", "За отличие в службе 2 степени".Ранее в четверг в Керчи проводили в последний путь героя специальной военной операции Андрея Чебурова, который ушел в зону СВО добровольцем.Читайте также на РИА Новости Крым:Имени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВОКрымчане выступили единым фронтом в поддержке СВО - НимченкоКрым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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крым, керчь, утраты, герои сво, новости сво, общество, вооруженные силы россии
В Керчи простились с героем СВО Игорем Коробенковым
Героя спецоперации Игоря Коробенкова проводили в последний путь в Керчи