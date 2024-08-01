https://crimea.ria.ru/20240801/v-kerchi-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-andreem-cheburovym-1139279457.html

В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Чебуровым

В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Чебуровым - РИА Новости Крым, 01.08.2024

В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Чебуровым

В Керчи простились с героем специальной военной операции Андреем Чебуровым. Об этом сообщается на странице Керченской городской администрации в соцсети. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T10:26

2024-08-01T10:26

2024-08-01T10:26

герои сво

утраты

керчь

вооруженные силы россии

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Андреем Чебуровым. Об этом сообщается на странице Керченской городской администрации в соцсети."Андрей Анатольевич Чебуров родился в Керчи в 1967 году. Учился в школе №3 им. Короленко, окончил училище, освоив профессию краснодеревщика, работал на судостроительном заводе "Залив", а затем на строительных объектах города", - говорится в сообщении.В зону боевых действий на Украине Андрей Чебуров ушел добровольцем в начале этого года. Он погиб при выполнении боевых задач.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герои сво, утраты, керчь, вооруженные силы россии, новости крыма, крым