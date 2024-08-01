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В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Чебуровым
В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Чебуровым - РИА Новости Крым, 01.08.2024
В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Чебуровым
В Керчи простились с героем специальной военной операции Андреем Чебуровым. Об этом сообщается на странице Керченской городской администрации в соцсети. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T10:26
2024-08-01T10:26
2024-08-01T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Андреем Чебуровым. Об этом сообщается на странице Керченской городской администрации в соцсети."Андрей Анатольевич Чебуров родился в Керчи в 1967 году. Учился в школе №3 им. Короленко, окончил училище, освоив профессию краснодеревщика, работал на судостроительном заводе "Залив", а затем на строительных объектах города", - говорится в сообщении.В зону боевых действий на Украине Андрей Чебуров ушел добровольцем в начале этого года. Он погиб при выполнении боевых задач.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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герои сво, утраты, керчь, вооруженные силы россии, новости крыма, крым
В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Чебуровым
В Керчи проводили в последний путь героя специальной военной операции
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Андреем Чебуровым. Об этом сообщается на странице Керченской городской администрации в соцсети.
"Андрей Анатольевич Чебуров родился в Керчи в 1967 году. Учился в школе №3 им. Короленко, окончил училище, освоив профессию краснодеревщика, работал на судостроительном заводе "Залив", а затем на строительных объектах города", - говорится в сообщении.
В зону боевых действий на Украине Андрей Чебуров ушел добровольцем в начале этого года. Он погиб при выполнении боевых задач.
"Родные навсегда сохранят в своих сердцах память о дорогом человеке. Друзья будут помнить Андрея Анатольевича, как доброго и отзывчивого товарища. Вечная память и слава земляку", - говорится в сообщении.