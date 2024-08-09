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Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы
К вечеру пятницы у Крымского моста сокращаются пробки. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T20:11
2024-08-09T20:11
2024-08-09T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста сокращаются пробки. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд свободен - очередей перед пунктами досмотра нет.Днем проезда по Крымскому мосту ожидали 900 машин с обеих сторон.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход - обязательная процедура в целях безопасности, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.По Крымскому мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы
Проезда по Крымскому мосту ждут 48 машин со стороны Тамани
20:11 09.08.2024 (обновлено: 20:12 09.08.2024)