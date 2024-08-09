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Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы
К вечеру пятницы у Крымского моста сокращаются пробки. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T20:11
2024-08-09T20:12
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста сокращаются пробки. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд свободен - очередей перед пунктами досмотра нет.Днем проезда по Крымскому мосту ожидали 900 машин с обеих сторон.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход - обязательная процедура в целях безопасности, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.По Крымскому мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы

Проезда по Крымскому мосту ждут 48 машин со стороны Тамани

20:11 09.08.2024 (обновлено: 20:12 09.08.2024)
 
© РИА Новости КрымАвтомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста сокращаются пробки. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 48 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи проезд свободен - очередей перед пунктами досмотра нет.
Днем проезда по Крымскому мосту ожидали 900 машин с обеих сторон.
Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход - обязательная процедура в целях безопасности, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
По Крымскому мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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