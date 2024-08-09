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Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы

Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы

К вечеру пятницы у Крымского моста сокращаются пробки. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T20:11

2024-08-09T20:11

2024-08-09T20:12

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста сокращаются пробки. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд свободен - очередей перед пунктами досмотра нет.Днем проезда по Крымскому мосту ожидали 900 машин с обеих сторон.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход - обязательная процедура в целях безопасности, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.По Крымскому мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

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керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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