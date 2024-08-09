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День воинской славы России в честь Гангутского сражения – инфографика - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Инфографика
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День воинской славы России в честь Гангутского сражения – инфографика
День воинской славы России в честь Гангутского сражения – инфографика - РИА Новости Крым, 09.08.2024
День воинской славы России в честь Гангутского сражения – инфографика
9 августа в России отмечают День воинской славы в честь исторического события, ставшего точкой отсчета в победном шествии российского флота. Речь о Гангутской... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T09:10
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инфографика
история
россия
военно-морской флот рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. 9 августа в России отмечают День воинской славы в честь исторического события, ставшего точкой отсчета в победном шествии российского флота. Речь о Гангутской битве, которая случилась ровно 315 лет назад у берегов финского полуострова Ханко.К весне 1714 года южная и почти вся центральная части Финляндии были заняты русскими войсками. Чтобы окончательно решить вопрос о выходе России к Балтийскому морю, которое контролировалось шведами, Петр решает нанести поражение шведскому флоту.Что и решилось в итоге морского сражения у берегов мыса Гунгут: в битве между русским армейским флотом и шведским отрядом из десяти судов шведы были повержены. Главные факты и основные цифры, связанные с этой датой – в инфографике РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы РоссииПуля-дура и сухой фонтан: пять крымских легенд о КутузовеПрисоединение Крыма к России Екатериной II: как это было
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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история, инфографика, россия, военно-морской флот рф
День воинской славы России в честь Гангутского сражения – инфографика

Гангутское сражение – начало победного шествия российского флота

09:10 09.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. 9 августа в России отмечают День воинской славы в честь исторического события, ставшего точкой отсчета в победном шествии российского флота. Речь о Гангутской битве, которая случилась ровно 315 лет назад у берегов финского полуострова Ханко.
К весне 1714 года южная и почти вся центральная части Финляндии были заняты русскими войсками. Чтобы окончательно решить вопрос о выходе России к Балтийскому морю, которое контролировалось шведами, Петр решает нанести поражение шведскому флоту.
Что и решилось в итоге морского сражения у берегов мыса Гунгут: в битве между русским армейским флотом и шведским отрядом из десяти судов шведы были повержены. Главные факты и основные цифры, связанные с этой датой – в инфографике РИА Новости Крым.
Гангутское сражение: начало победного шествия российского флотаГангутское сражение: начало победного шествия российского флота
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ИнфографикаИсторияРоссияВоенно-морской флот РФ
 
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