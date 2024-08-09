https://crimea.ria.ru/20240809/den-voinskoy-slavy-rossii-v-chest-gangutskogo-srazheniya--infografika-1139425954.html
День воинской славы России в честь Гангутского сражения – инфографика
День воинской славы России в честь Гангутского сражения – инфографика - РИА Новости Крым, 09.08.2024
День воинской славы России в честь Гангутского сражения – инфографика
9 августа в России отмечают День воинской славы в честь исторического события, ставшего точкой отсчета в победном шествии российского флота. Речь о Гангутской... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T09:10
2024-08-09T09:10
2024-08-09T09:10
инфографика
история
россия
военно-морской флот рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111726/29/1117262971_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_93f8eef47e1376a451a327cb73de1035.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. 9 августа в России отмечают День воинской славы в честь исторического события, ставшего точкой отсчета в победном шествии российского флота. Речь о Гангутской битве, которая случилась ровно 315 лет назад у берегов финского полуострова Ханко.К весне 1714 года южная и почти вся центральная части Финляндии были заняты русскими войсками. Чтобы окончательно решить вопрос о выходе России к Балтийскому морю, которое контролировалось шведами, Петр решает нанести поражение шведскому флоту.Что и решилось в итоге морского сражения у берегов мыса Гунгут: в битве между русским армейским флотом и шведским отрядом из десяти судов шведы были повержены. Главные факты и основные цифры, связанные с этой датой – в инфографике РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы РоссииПуля-дура и сухой фонтан: пять крымских легенд о КутузовеПрисоединение Крыма к России Екатериной II: как это было
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111726/29/1117262971_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_271ec4a4de27640ee3116ca73a69826b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, инфографика, россия, военно-морской флот рф
День воинской славы России в честь Гангутского сражения – инфографика
Гангутское сражение – начало победного шествия российского флота