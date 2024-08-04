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Пуля-дура и сухой фонтан: пять крымских легенд о Кутузове - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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Пуля-дура и сухой фонтан: пять крымских легенд о Кутузове
Пуля-дура и сухой фонтан: пять крымских легенд о Кутузове - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Пуля-дура и сухой фонтан: пять крымских легенд о Кутузове
РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T19:41
2024-08-04T19:41
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В Крыму сочинял свой отчет императрице генерал-фельдмаршал Василий Долгоруков. Описывал, как коварные турки отделились от своего лагеря в Алуште и заняли позицию у моря, а русские войска пошли в атаку... В конце Долгоруков перечислил убитых: "унтер-офицеров, капралов и разного звания рядовых тридцать два". И раненых, среди которых особое место уделил одному - Московского легиона подполковнику Голенищеву-Кутузову. С которым произошло почти чудо.4 августа (по новому стилю) 1774 года у деревни Шумы под Алуштой русские войска штурмовали позиции окопавшихся турок. Оборона была настолько успешной, что к позициям наши солдаты не могли подобраться около двух часов. Но все-таки одержали победу. Один из гренадерских батальонов возглавлял офицер, блестяще охарактеризованный командующим: "в деле с неприятелем превосходил оный старых солдат". Печально, что он получил ранение. Но выжил, хотя пуля-дура могла пройти чуть иначе, а рана — воспалиться и стать причиной гибели.Уникальное ранениеРаспространенная легенда о том ранении гласит, что штаб-офицер Михаил Илларионович Кутузов-Голенищев в сражении у деревни Шумы под Алуштой потерял глаз. Ее поддерживает и образ киношного Кутузова из популярного советского фильма "Гусарская баллада". Там он — уже пожилой человек с повязкой, прикрывающей правый глаз.На самом деле, турецкая пуля ударила в голову, между глазом и виском. И вышла в таком же месте на другой стороне лица. В те времена практически любое ранение в голову при военных действиях считалось фатальным. Но "летящая смерть" не задела у Кутузова ничего жизненно важного. И даже глаз уцелел, хотя, как писали современники, "чуть искосился".Вообще, Кутузову, поучаствовавшему во многих баталиях, "везло" на ранения в голову. Второе, намного более опасное, он получил при штурме Очакова в августе 1788-го. Тогда "прилетел" осколок гранаты. Он пробил правую скулу и вышел из затылка, лишив будущего российского фельдмаршала значительной части зубов. Но зрение не пострадало.Михаилу Илларионовичу довелось поездить по Европе. И об этом есть тоже то ли байка, то ли приводимый современниками реальный факт. Будучи в Голландии, полководец узнал, что одно из местных медицинских светил готовит работу по боевым ранениям. И первая рана Кутузова там фигурирует как пример того, что выжить после нее затруднительно, а сохранить зрение невозможно. Кутузов пришел на доклад, дождался озвучивания своего примера, и заявил: "Профессор, вот я здесь, и я вас вижу".СправкаМихаил Илларионович Кутузов (Голенищев-Кутузов, светлейший князь Смоленский). Родился 16 сентября 1745 г. (по другим данным, в 1747 г.) в Петербурге, в семье генерал-поручика. С семи лет воспитывался в Артиллерийской и инженерной дворянской школе. Отличился в 1-ю турецкую войну. В 1774 г. проявил себя у деревни Шумы близ Алушты, получил тяжелое ранение.В 1790 г. участвовал в штурме Измаила. Вел колонну, которая взяла бастион крепости. Во главе колонны овладел бастионом и первый ворвался внутрь города. Отличился в других сражениях. В 1793 г. успешно выполнил в Константинополе дипломатическое поручение Екатерины II. Был генерал-директором сухопутного шляхетского корпуса. В 1805 г. поставлен во главе русской армии, посланной на помощь Австрии. Стал самым знаменитым военачальником Отечественной войны 1812 г. Во время участия в дипломатической миссии в Пруссии простудился, болезнь вызвала осложнения. Умер 28 апреля 1813 г.Не кутузовский Кутузовский фонтанМесто, где сходятся практически все "кутузовские" факты и легенды — фонтан, поставленный недалеко от места знаменитого сражения. Деревня Шумы — это современная Верхняя Кутузовка.В крымской традиции обычным делом было "облагораживание" природных родников, устройства каптажа, удобных чаш под выходом воды. Расхожая легенда гласит, что родник с незатейливым названием Суук-Су "("холодная вода") проявил свою целительную силу и помог раненому Кутузову. Кстати, упоминается иное название: Сунгу-Су ("штык-вода"). Возможно, это милитаристское имя роднику дали уже после сражения.Холодная чистая вода в тот момент действительно оказалась к месту. Но врачебная помощь и могучий организм самого Кутузова тоже свою роль сыграли.Однако фонтан был возведен вовсе не в честь Михаила Илларионовича!Иван Коваленко, гид по Крыму, краевед, географ-путешественник:— Оборудовали фонтан в честь одного из турецких офицеров, погибших при битве у деревни Шумы. Известно даже его имя — из прошения, поданного сыном: Исмаил Ага Тузчи оглу. Примечательно, что фонтан, оформленный в восточном стиле, появился с разрешения таврического губернатора Дмитрия Мертваго в 1804 году. То есть, ко времени, когда вопрос: "Чей Крым?", был давно закрыт. Власти, получается, проявили толерантность и уважение к памяти вражеского офицера.Местное население сочинило собственные легенды о турецком офицере и... почитало его. У исследователя Крыма Василия Кондараки этот фонтан упоминается так: "В Алуштинской долине, недалеко от дер. Шума, признан за святого Тузчи-оглу-Имаил-Ага, ранивший Кутузова в глаз и погибший тогда ж в битве с русскими".В 1826 году началась прокладка дороги на Южный берег. И ознаменовалась... посвящением находящегося на ее обочине фонтана Кутузову: с подачи нового губернатора, Александра Казначеева. Он знал полководца лично, уважал и даже служил его адъютантом. Спустя десять лет и табличка появилась: "Близ сего места в сражении с турками ранен в глаз Генерал-Майор Михаил Ларионович Кутузов, бывший потом Генерал-Фельдмаршал Князь Смоленский".Уже 67 лет, как фонтан сухой. Во время строительства троллейбусной трассы в 1956 году вода из родника была отведена ниже дороги: это место проектировщики сочли оползнеопасным.Деревья не сажалК месту ранения Кутузова "прилагается" еще одно народное сказание. О том, что, оправившись после ранения, Михаил Илларионович вернулся на место сражения, и посадил там в память о павших товарищах тополь. И дерево "дождалось" сооружения фонтана, а потом долго было достопримечательностью.Никаких фактов о том, что Кутузов снова посетил место битвы при Шумах, нет. Хотя возможность имелась, в Крым он возвращался.Два парных тополя у фонтана фигурируют на гравюре Федора Гросса от 1856 года. Деревья — учитывая, что тополя растут быстро, выглядят молодыми, вряд ли им больше 10-15 лет.Сколько раз князь Кутузов был в КрымуЖаль, но самые "темные" эпизоды биографии Кутузова — это пребывание его в Крыму. Очень кратко о них писал он сам, в "Биографическом известии о Светлейшем Князе Голенищеве-Кутузове-Смоленском".В 1773 году участвовал в крымском походе, год спустя вторично отправлен на полуостров, где отличился в битве с турками.В 1776-1777 году — он на юге империи и в Крыму. К тому времени — офицер, высоко ценимый самим Александром Суворовым. Привлекаемый к тонким интригам при дворе последнего крымского хана Шагин-Гирея. "Ой, умен, ой, хитер, его никто не обманет", — говорил о Кутузове Суворов.А вот снова из собственноручно составленной Кутузовым биографии: "При завладении Тавриею 1783-го послан был во внутренность сего полуострова, и оставался на нем до 29-го октября".Из области легенд — генерал Кутузов, демонстрирующий прибывшей в Крым Екатерине II приемы верховой езды. На что императрица попеняла: "Вы должны беречь себя, запрещаю вам ездить на бешеных лошадях..."Косвенное подтверждение пребывания Михаила Илларионовича в том, 1787 году, в Крыму — упоминание в письме Суворова. Тот "воевал турку" на Кинбурнской косе, и жаловался секретарю императрицы Василию Попову: "Кутузову — отлучитца нельзя..."КстатиО личности Кутузова его современник и дальний родственник Николай Шишков писал:"Отличительною чертою его характера была скрытность, хитрость и самостоятельность, когда было нужно, нетерпение чужих советов... Никто не знал, что думал и предпринимал Кутузов".Предание о мифеНародные сказания обозначили человека, "виновного" в ранении Суворова — того самого турецкого офицера, которому был посвящен фонтан. Но в легендах фигурирует еще один: Гаджи Али бей. Трапезундский паша с таким именем действительно командовал десантом в 30 тысяч воинов, высадившимся у Алушты. Но непосредственно в битве при Шумах не участвовал.В легенду его "ввел" поэт, редактор сборника "Легенды Крыма" Геннадий Таран. Он создал авторский рассказ "Кутузовский фонтан". Книга, вышедшая в 1961 году и многократно переиздававшаяся, содержала идеологически правильные легенды. Без свойственной народным сказаниям "чертовщины", святых и царей.В легенде Гаджи Али бей специально выцеливал Кутузова, испугавшись, что "если его не остановить, то он все войско порубает".На самом деле, ранила Михаила Илларионовича "анонимная" турецкая пуля.Ранила — но пощадила.
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Наталья Дремова
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крым, история, крым в истории: секреты, факты, фото, михаил кутузов, алушта, авторы, отечественная война 1812 года
Пуля-дура и сухой фонтан: пять крымских легенд о Кутузове

Где был и что делал: вся правда о кутузовских местах в Крыму

19:41 04.08.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРусский полководец Михаил Илларионович Кутузов
Русский полководец Михаил Илларионович Кутузов - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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Наталья Дремова
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В Крыму сочинял свой отчет императрице генерал-фельдмаршал Василий Долгоруков. Описывал, как коварные турки отделились от своего лагеря в Алуште и заняли позицию у моря, а русские войска пошли в атаку... В конце Долгоруков перечислил убитых: "унтер-офицеров, капралов и разного звания рядовых тридцать два". И раненых, среди которых особое место уделил одному - Московского легиона подполковнику Голенищеву-Кутузову. С которым произошло почти чудо.
4 августа (по новому стилю) 1774 года у деревни Шумы под Алуштой русские войска штурмовали позиции окопавшихся турок. Оборона была настолько успешной, что к позициям наши солдаты не могли подобраться около двух часов. Но все-таки одержали победу. Один из гренадерских батальонов возглавлял офицер, блестяще охарактеризованный командующим: "в деле с неприятелем превосходил оный старых солдат". Печально, что он получил ранение. Но выжил, хотя пуля-дура могла пройти чуть иначе, а рана — воспалиться и стать причиной гибели.

Уникальное ранение

Распространенная легенда о том ранении гласит, что штаб-офицер Михаил Илларионович Кутузов-Голенищев в сражении у деревни Шумы под Алуштой потерял глаз. Ее поддерживает и образ киношного Кутузова из популярного советского фильма "Гусарская баллада". Там он — уже пожилой человек с повязкой, прикрывающей правый глаз.
На самом деле, турецкая пуля ударила в голову, между глазом и виском. И вышла в таком же месте на другой стороне лица. В те времена практически любое ранение в голову при военных действиях считалось фатальным. Но "летящая смерть" не задела у Кутузова ничего жизненно важного. И даже глаз уцелел, хотя, как писали современники, "чуть искосился".
Вообще, Кутузову, поучаствовавшему во многих баталиях, "везло" на ранения в голову. Второе, намного более опасное, он получил при штурме Очакова в августе 1788-го. Тогда "прилетел" осколок гранаты. Он пробил правую скулу и вышел из затылка, лишив будущего российского фельдмаршала значительной части зубов. Но зрение не пострадало.
Михаилу Илларионовичу довелось поездить по Европе. И об этом есть тоже то ли байка, то ли приводимый современниками реальный факт. Будучи в Голландии, полководец узнал, что одно из местных медицинских светил готовит работу по боевым ранениям. И первая рана Кутузова там фигурирует как пример того, что выжить после нее затруднительно, а сохранить зрение невозможно. Кутузов пришел на доклад, дождался озвучивания своего примера, и заявил: "Профессор, вот я здесь, и я вас вижу".
Справка
Михаил Илларионович Кутузов (Голенищев-Кутузов, светлейший князь Смоленский). Родился 16 сентября 1745 г. (по другим данным, в 1747 г.) в Петербурге, в семье генерал-поручика. С семи лет воспитывался в Артиллерийской и инженерной дворянской школе. Отличился в 1-ю турецкую войну. В 1774 г. проявил себя у деревни Шумы близ Алушты, получил тяжелое ранение.
В 1790 г. участвовал в штурме Измаила. Вел колонну, которая взяла бастион крепости. Во главе колонны овладел бастионом и первый ворвался внутрь города. Отличился в других сражениях. В 1793 г. успешно выполнил в Константинополе дипломатическое поручение Екатерины II. Был генерал-директором сухопутного шляхетского корпуса. В 1805 г. поставлен во главе русской армии, посланной на помощь Австрии. Стал самым знаменитым военачальником Отечественной войны 1812 г. Во время участия в дипломатической миссии в Пруссии простудился, болезнь вызвала осложнения. Умер 28 апреля 1813 г.
© Крымская республиканская научная библиотека "Таврика".Гравюра Федора Гросса с изображением Кутузовского фонтана.
Гравюра Федора Гросса с изображением Кутузовского фонтана.
© Крымская республиканская научная библиотека "Таврика".
Гравюра Федора Гросса с изображением Кутузовского фонтана.

Не кутузовский Кутузовский фонтан

Место, где сходятся практически все "кутузовские" факты и легенды — фонтан, поставленный недалеко от места знаменитого сражения. Деревня Шумы — это современная Верхняя Кутузовка.
В крымской традиции обычным делом было "облагораживание" природных родников, устройства каптажа, удобных чаш под выходом воды. Расхожая легенда гласит, что родник с незатейливым названием Суук-Су "("холодная вода") проявил свою целительную силу и помог раненому Кутузову. Кстати, упоминается иное название: Сунгу-Су ("штык-вода"). Возможно, это милитаристское имя роднику дали уже после сражения.
Холодная чистая вода в тот момент действительно оказалась к месту. Но врачебная помощь и могучий организм самого Кутузова тоже свою роль сыграли.
Однако фонтан был возведен вовсе не в честь Михаила Илларионовича!
Иван Коваленко, гид по Крыму, краевед, географ-путешественник:
— Оборудовали фонтан в честь одного из турецких офицеров, погибших при битве у деревни Шумы. Известно даже его имя — из прошения, поданного сыном: Исмаил Ага Тузчи оглу. Примечательно, что фонтан, оформленный в восточном стиле, появился с разрешения таврического губернатора Дмитрия Мертваго в 1804 году. То есть, ко времени, когда вопрос: "Чей Крым?", был давно закрыт. Власти, получается, проявили толерантность и уважение к памяти вражеского офицера.
Местное население сочинило собственные легенды о турецком офицере и... почитало его. У исследователя Крыма Василия Кондараки этот фонтан упоминается так: "В Алуштинской долине, недалеко от дер. Шума, признан за святого Тузчи-оглу-Имаил-Ага, ранивший Кутузова в глаз и погибший тогда ж в битве с русскими".
В 1826 году началась прокладка дороги на Южный берег. И ознаменовалась... посвящением находящегося на ее обочине фонтана Кутузову: с подачи нового губернатора, Александра Казначеева. Он знал полководца лично, уважал и даже служил его адъютантом. Спустя десять лет и табличка появилась: "Близ сего места в сражении с турками ранен в глаз Генерал-Майор Михаил Ларионович Кутузов, бывший потом Генерал-Фельдмаршал Князь Смоленский".
Уже 67 лет, как фонтан сухой. Во время строительства троллейбусной трассы в 1956 году вода из родника была отведена ниже дороги: это место проектировщики сочли оползнеопасным.
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкПотомок Михаила Кутузова в 6-м поколении Юлия Хитрово на церемонии открытия граффити с изображением полководца
Потомок Михаила Кутузова в 6-м поколении Юлия Хитрово на церемонии открытия граффити с изображением полководца - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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Потомок Михаила Кутузова в 6-м поколении Юлия Хитрово на церемонии открытия граффити с изображением полководца

Деревья не сажал

К месту ранения Кутузова "прилагается" еще одно народное сказание. О том, что, оправившись после ранения, Михаил Илларионович вернулся на место сражения, и посадил там в память о павших товарищах тополь. И дерево "дождалось" сооружения фонтана, а потом долго было достопримечательностью.
Никаких фактов о том, что Кутузов снова посетил место битвы при Шумах, нет. Хотя возможность имелась, в Крым он возвращался.
Два парных тополя у фонтана фигурируют на гравюре Федора Гросса от 1856 года. Деревья — учитывая, что тополя растут быстро, выглядят молодыми, вряд ли им больше 10-15 лет.

Сколько раз князь Кутузов был в Крыму

Жаль, но самые "темные" эпизоды биографии Кутузова — это пребывание его в Крыму. Очень кратко о них писал он сам, в "Биографическом известии о Светлейшем Князе Голенищеве-Кутузове-Смоленском".
В 1773 году участвовал в крымском походе, год спустя вторично отправлен на полуостров, где отличился в битве с турками.
В 1776-1777 году — он на юге империи и в Крыму. К тому времени — офицер, высоко ценимый самим Александром Суворовым. Привлекаемый к тонким интригам при дворе последнего крымского хана Шагин-Гирея. "Ой, умен, ой, хитер, его никто не обманет", — говорил о Кутузове Суворов.
А вот снова из собственноручно составленной Кутузовым биографии: "При завладении Тавриею 1783-го послан был во внутренность сего полуострова, и оставался на нем до 29-го октября".
Четыре года спустя карьера устремилась вверх: Михаил Илларионович стал генерал-губернатором Крыма! Очень пригодились его дипломатические таланты в улаживании самых разных вопросов. В том числе с крымскотатарскими мурзами и другими "сливками общества". В то, что у знаменитой скалы Ак-Кая под Карасубазаром князь Потемкин принял присягу на верность от крымскотатарской знати, есть и заслуга Кутузова.
Из области легенд — генерал Кутузов, демонстрирующий прибывшей в Крым Екатерине II приемы верховой езды. На что императрица попеняла: "Вы должны беречь себя, запрещаю вам ездить на бешеных лошадях..."
Косвенное подтверждение пребывания Михаила Илларионовича в том, 1787 году, в Крыму — упоминание в письме Суворова. Тот "воевал турку" на Кинбурнской косе, и жаловался секретарю императрицы Василию Попову: "Кутузову — отлучитца нельзя..."
Кстати
О личности Кутузова его современник и дальний родственник Николай Шишков писал:
"Отличительною чертою его характера была скрытность, хитрость и самостоятельность, когда было нужно, нетерпение чужих советов... Никто не знал, что думал и предпринимал Кутузов".

Предание о мифе

Народные сказания обозначили человека, "виновного" в ранении Суворова — того самого турецкого офицера, которому был посвящен фонтан. Но в легендах фигурирует еще один: Гаджи Али бей. Трапезундский паша с таким именем действительно командовал десантом в 30 тысяч воинов, высадившимся у Алушты. Но непосредственно в битве при Шумах не участвовал.
В легенду его "ввел" поэт, редактор сборника "Легенды Крыма" Геннадий Таран. Он создал авторский рассказ "Кутузовский фонтан". Книга, вышедшая в 1961 году и многократно переиздававшаяся, содержала идеологически правильные легенды. Без свойственной народным сказаниям "чертовщины", святых и царей.
В легенде Гаджи Али бей специально выцеливал Кутузова, испугавшись, что "если его не остановить, то он все войско порубает".
На самом деле, ранила Михаила Илларионовича "анонимная" турецкая пуля.
Ранила — но пощадила.
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУказ императрицы Екатерины II Военной коллегии о награждении орденом Святого Георгия 4-й степени подполковника М. И. Голенищева-Кутузова
Указ императрицы Екатерины II Военной коллегии о награждении орденом Святого Георгия 4-й степени подполковника М. И. Голенищева-Кутузова - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Указ императрицы Екатерины II Военной коллегии о награждении орденом Святого Георгия 4-й степени подполковника М. И. Голенищева-Кутузова
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