https://crimea.ria.ru/20240710/315-let-nazad-pod-poltavoy-gnulis-shvedy-den-voinskoy-slavy-rossii-1138745589.html

315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы России

315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы России - РИА Новости Крым, 10.07.2024

315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы России

315 лет назад состоялась Полтавская битва, ставшая переломной в Северной войне. После нее войска шведского короля Карла XII, до сих пор не знавшие поражений, не РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T15:48

2024-07-10T15:48

2024-07-10T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. 315 лет назад состоялась Полтавская битва, ставшая переломной в Северной войне. После нее войска шведского короля Карла XII, до сих пор не знавшие поражений, не смогли продолжать войну и капитулировали.Вместе с ними потерпело поражение войско украинского гетмана Ивана Мазепы, который, присягнув на верность русскому царю Петру I, предал его и перешел на сторону шведов. Вместе с ним шведской короне присягнули около 30 тысяч украинских казаков.Договор, заключенный между Мазепой и Карлом XII, включал пункты о присвоении гетьману пожизненного титула князя, передачу шведам целого ряда украинских городов и даже разделе территории Российской империи.Победа русского оружия не дала совершиться этим планам. Русская армия под командованием Петра I разгромили войска Швеции, самой мощной супердержавы того времени.Читайте также на РИА Новости Крым:"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с РоссиейПолтавская битва: активисты заблокировали здание горсоветаВзрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге - что известно

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история, инфографика, память, россия, швеция