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315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы России - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы России
315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы России - РИА Новости Крым, 10.07.2024
315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы России
315 лет назад состоялась Полтавская битва, ставшая переломной в Северной войне. После нее войска шведского короля Карла XII, до сих пор не знавшие поражений, не РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T15:48
2024-07-10T15:48
инфографика
история
память
россия
швеция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. 315 лет назад состоялась Полтавская битва, ставшая переломной в Северной войне. После нее войска шведского короля Карла XII, до сих пор не знавшие поражений, не смогли продолжать войну и капитулировали.Вместе с ними потерпело поражение войско украинского гетмана Ивана Мазепы, который, присягнув на верность русскому царю Петру I, предал его и перешел на сторону шведов. Вместе с ним шведской короне присягнули около 30 тысяч украинских казаков.Договор, заключенный между Мазепой и Карлом XII, включал пункты о присвоении гетьману пожизненного титула князя, передачу шведам целого ряда украинских городов и даже разделе территории Российской империи.Победа русского оружия не дала совершиться этим планам. Русская армия под командованием Петра I разгромили войска Швеции, самой мощной супердержавы того времени.Читайте также на РИА Новости Крым:"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с РоссиейПолтавская битва: активисты заблокировали здание горсоветаВзрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге - что известно
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история, инфографика, память, россия, швеция
315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы России

10 июля в День воинской славы России отмечают годовщину Полтавской битвы

15:48 10.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. 315 лет назад состоялась Полтавская битва, ставшая переломной в Северной войне. После нее войска шведского короля Карла XII, до сих пор не знавшие поражений, не смогли продолжать войну и капитулировали.
Вместе с ними потерпело поражение войско украинского гетмана Ивана Мазепы, который, присягнув на верность русскому царю Петру I, предал его и перешел на сторону шведов. Вместе с ним шведской короне присягнули около 30 тысяч украинских казаков.
Договор, заключенный между Мазепой и Карлом XII, включал пункты о присвоении гетьману пожизненного титула князя, передачу шведам целого ряда украинских городов и даже разделе территории Российской империи.

"Но близок, близок миг победы. Ура! Мы ломим; гнутся шведы. О славный час! о славный вид! Ещё напор - и враг бежит", – писал о событиях Полтавско битвы великий русский поэт Александр Пушкин.

Победа русского оружия не дала совершиться этим планам. Русская армия под командованием Петра I разгромили войска Швеции, самой мощной супердержавы того времени.
Полтавская битваПолтавская битва
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