https://crimea.ria.ru/20240710/315-let-nazad-pod-poltavoy-gnulis-shvedy-den-voinskoy-slavy-rossii-1138745589.html
315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы России
315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы России - РИА Новости Крым, 10.07.2024
315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы России
315 лет назад состоялась Полтавская битва, ставшая переломной в Северной войне. После нее войска шведского короля Карла XII, до сих пор не знавшие поражений, не РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T15:48
2024-07-10T15:48
2024-07-10T15:48
инфографика
история
память
россия
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0a/1138746157_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e1bc1a38fe4bd249cb058878571c8f0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. 315 лет назад состоялась Полтавская битва, ставшая переломной в Северной войне. После нее войска шведского короля Карла XII, до сих пор не знавшие поражений, не смогли продолжать войну и капитулировали.Вместе с ними потерпело поражение войско украинского гетмана Ивана Мазепы, который, присягнув на верность русскому царю Петру I, предал его и перешел на сторону шведов. Вместе с ним шведской короне присягнули около 30 тысяч украинских казаков.Договор, заключенный между Мазепой и Карлом XII, включал пункты о присвоении гетьману пожизненного титула князя, передачу шведам целого ряда украинских городов и даже разделе территории Российской империи.Победа русского оружия не дала совершиться этим планам. Русская армия под командованием Петра I разгромили войска Швеции, самой мощной супердержавы того времени.Читайте также на РИА Новости Крым:"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с РоссиейПолтавская битва: активисты заблокировали здание горсоветаВзрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге - что известно
россия
швеция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0a/1138746157_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_685cdb12c31d503be43364d0b41f2285.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, инфографика, память, россия, швеция
315 лет назад под Полтавой "гнулись шведы": День воинской славы России
10 июля в День воинской славы России отмечают годовщину Полтавской битвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. 315 лет назад состоялась Полтавская битва, ставшая переломной в Северной войне. После нее войска шведского короля Карла XII, до сих пор не знавшие поражений, не смогли продолжать войну и капитулировали.
Вместе с ними потерпело поражение войско украинского гетмана Ивана Мазепы, который, присягнув на верность русскому царю Петру I, предал его и перешел на сторону шведов. Вместе с ним шведской короне присягнули около 30 тысяч украинских казаков.
Договор, заключенный между Мазепой и Карлом XII, включал пункты о присвоении гетьману пожизненного титула князя, передачу шведам целого ряда украинских городов и даже разделе территории Российской империи.
"Но близок, близок миг победы. Ура! Мы ломим; гнутся шведы. О славный час! о славный вид! Ещё напор - и враг бежит", – писал о событиях Полтавско битвы великий русский поэт Александр Пушкин.
Победа русского оружия не дала совершиться этим планам. Русская армия под командованием Петра I разгромили войска Швеции, самой мощной супердержавы того времени.
Читайте также на РИА Новости Крым: