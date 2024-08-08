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В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности
В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности
В Севастополе загорелись 9 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. Пожар вспыхнул в селе Камышлы Нахимовского района... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T18:34
2024-08-08T18:34
2024-08-08T18:34
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе загорелись 9 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. Пожар вспыхнул в селе Камышлы Нахимовского района Севастополя.По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ответственных подразделений.Во вторник сотрудники МЧС ликвидировали пожар в селе Веселом Симферопольского района. Сухая растительность загорелось на площади в 800 "квадратов".В Феодосии на площади в два гектара горела сухая растительность. В ликвидации последствий происшествия были задействованы сотрудники МЧС и лесоохотничьего хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:Нарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человекВ Симферополе вспыхнул пожар в девятиэтажкеНочью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, пожар, мчс севастополя, новости
В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности
В Севастополе тушат пожар площадью 9 гектаров