https://crimea.ria.ru/20240808/v-sevastopole-vspykhnuli-9-gektarov-sukhoy-rastitelnosti-1139462953.html

В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности

В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности - РИА Новости Крым, 08.08.2024

В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности

В Севастополе загорелись 9 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. Пожар вспыхнул в селе Камышлы Нахимовского района... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T18:34

2024-08-08T18:34

2024-08-08T18:34

севастополь

происшествия

пожар

мчс севастополя

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе загорелись 9 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. Пожар вспыхнул в селе Камышлы Нахимовского района Севастополя.По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ответственных подразделений.Во вторник сотрудники МЧС ликвидировали пожар в селе Веселом Симферопольского района. Сухая растительность загорелось на площади в 800 "квадратов".В Феодосии на площади в два гектара горела сухая растительность. В ликвидации последствий происшествия были задействованы сотрудники МЧС и лесоохотничьего хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:Нарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человекВ Симферополе вспыхнул пожар в девятиэтажкеНочью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, пожар, мчс севастополя, новости