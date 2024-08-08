Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240808/v-sevastopole-vspykhnuli-9-gektarov-sukhoy-rastitelnosti-1139462953.html
В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности
В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности
В Севастополе загорелись 9 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. Пожар вспыхнул в селе Камышлы Нахимовского района... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T18:34
2024-08-08T18:34
севастополь
происшествия
пожар
мчс севастополя
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/08/1139463004_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_87508f2d45d10e4e8296867bade93e2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе загорелись 9 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. Пожар вспыхнул в селе Камышлы Нахимовского района Севастополя.По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ответственных подразделений.Во вторник сотрудники МЧС ликвидировали пожар в селе Веселом Симферопольского района. Сухая растительность загорелось на площади в 800 "квадратов".В Феодосии на площади в два гектара горела сухая растительность. В ликвидации последствий происшествия были задействованы сотрудники МЧС и лесоохотничьего хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:Нарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человекВ Симферополе вспыхнул пожар в девятиэтажкеНочью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/08/1139463004_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_5abad8329669761504da62fdadc314ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, пожар, мчс севастополя, новости
В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности

В Севастополе тушат пожар площадью 9 гектаров

18:34 08.08.2024
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе тушат пожар площадью 9 гектаров
В Севастополе тушат пожар площадью 9 гектаров
© МЧС Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе загорелись 9 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. Пожар вспыхнул в селе Камышлы Нахимовского района Севастополя.
"Работают силы МЧС России, Спасательной службы, Лесхоза, подвоз воды обеспечивают предприятия "Севавтодор" и "Водоканал", – сказано в сообщении.
По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ответственных подразделений.
Во вторник сотрудники МЧС ликвидировали пожар в селе Веселом Симферопольского района. Сухая растительность загорелось на площади в 800 "квадратов".
В Феодосии на площади в два гектара горела сухая растительность. В ликвидации последствий происшествия были задействованы сотрудники МЧС и лесоохотничьего хозяйства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человек
В Симферополе вспыхнул пожар в девятиэтажке
Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба
 
СевастопольПроисшествияПожарМЧС СевастополяНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33В Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратили
20:23Роспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры
20:08Рост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетов
19:48Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
19:37Путин подписал закон о введении режима высылки для нелегальных мигрантов
19:28Издевательство над мужчиной в Крыму – дело на контроле Бастрыкина
19:10Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области
18:57В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку
18:34В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности
18:27Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев
18:10В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человек
17:52Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей
17:35Правительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО
17:31Правительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам
17:22Участников СВО будут наказывать за ношение смартфонов
17:04Эвакуированные жители Курской области получат по 10 тысяч рублей – Путин
16:44Над Крымом сбит украинский БПЛА
16:39СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе
16:31Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе
16:21В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян
Лента новостейМолния