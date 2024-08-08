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Отключение света в Севастополе в четверг: список адресов
Отключение света в Севастополе в четверг: список адресов - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Отключение света в Севастополе в четверг: список адресов
Временное отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T07:06
2024-08-08T07:06
2024-08-08T07:06
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энергосистема крыма
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."Подача электроэнергии временно будет прекращена для выполнения неотложных работ", - говорится в сообщении предприятия.С 08.30 до 17.30 света не будет на лицах Крайняя, 2-12, 3-9, Восточная, 18-А, 2/1, 2, Тульская, 15-Б.В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора без электричества частично останутся садовые товарищества "Троллейбусник1", "Гранат" и "Селена".Также временно подачу электроэнергии остановят на Школьном переулке, 2-8 и улицах Буденного, 6-А, 6-Б, 6-24, 35-А, 23, 31-59, Николая Музыки, 1, 7-13, 19-23, Степаненко,12, Чапаева, 50-80, 21-А, 21-41, Котовского, 48, Коробкова,35-49, Короленко, 6, 3-19, Гражданская, 16-28, 3-А, 1-9, Дундича,10.Без света временно останется село Флотское, в частности без электричества будут некоторые дома на улицах Ягодная, Богданова, Дорофея Кошубы, Кряжева, Серафимовича, Цимлянская, Циолковского, Казарского, Смоленская, Инженерная, Чернышевского и в переулке Инженерный.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".
"Подача электроэнергии временно будет прекращена для выполнения неотложных работ", - говорится в сообщении предприятия.
С 08.30 до 17.30 света не будет на лицах Крайняя, 2-12, 3-9, Восточная, 18-А, 2/1, 2, Тульская, 15-Б.
В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора без электричества частично останутся садовые товарищества "Троллейбусник1", "Гранат" и "Селена".
Также временно подачу электроэнергии остановят на Школьном переулке, 2-8 и улицах Буденного, 6-А, 6-Б, 6-24, 35-А, 23, 31-59, Николая Музыки, 1, 7-13, 19-23, Степаненко,12, Чапаева, 50-80, 21-А, 21-41, Котовского, 48, Коробкова,35-49, Короленко, 6, 3-19, Гражданская, 16-28, 3-А, 1-9, Дундича,10.
Без света временно останется село Флотское, в частности без электричества будут некоторые дома на улицах Ягодная, Богданова, Дорофея Кошубы, Кряжева, Серафимовича, Цимлянская, Циолковского, Казарского, Смоленская, Инженерная, Чернышевского и в переулке Инженерный.
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