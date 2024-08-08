https://crimea.ria.ru/20240808/otklyuchenie-sveta-v-sevastopole-v-chetverg-spisok-adresov-1139444399.html

Отключение света в Севастополе в четверг: список адресов

Отключение света в Севастополе в четверг: список адресов - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Отключение света в Севастополе в четверг: список адресов

Временное отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T07:06

2024-08-08T07:06

2024-08-08T07:06

севастополь

севастопольэнерго

энергосистема крыма

отключение электроэнергии в крыму

электросети

новости крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110270/93/1102709331_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_5cc732e6842e86d997a55968f5c0b7ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."Подача электроэнергии временно будет прекращена для выполнения неотложных работ", - говорится в сообщении предприятия.С 08.30 до 17.30 света не будет на лицах Крайняя, 2-12, 3-9, Восточная, 18-А, 2/1, 2, Тульская, 15-Б.В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора без электричества частично останутся садовые товарищества "Троллейбусник1", "Гранат" и "Селена".Также временно подачу электроэнергии остановят на Школьном переулке, 2-8 и улицах Буденного, 6-А, 6-Б, 6-24, 35-А, 23, 31-59, Николая Музыки, 1, 7-13, 19-23, Степаненко,12, Чапаева, 50-80, 21-А, 21-41, Котовского, 48, Коробкова,35-49, Короленко, 6, 3-19, Гражданская, 16-28, 3-А, 1-9, Дундича,10.Без света временно останется село Флотское, в частности без электричества будут некоторые дома на улицах Ягодная, Богданова, Дорофея Кошубы, Кряжева, Серафимовича, Цимлянская, Циолковского, Казарского, Смоленская, Инженерная, Чернышевского и в переулке Инженерный.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество