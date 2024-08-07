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Врачи из Москвы и Питера прибывают в Курск по поручению Путина - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Врачи из Москвы и Питера прибывают в Курск по поручению Путина
Врачи из Москвы и Питера прибывают в Курск по поручению Путина - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Врачи из Москвы и Питера прибывают в Курск по поручению Путина
В Курскую область по поручению президента России Владимира Путина прибывают специалисты ведущих медицинских центров из Москвы и Санкт-Петербурга для оказания... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T14:33
2024-08-07T14:33
курская область
обстрелы курской области
алексей смирнов
новости
россия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Курскую область по поручению президента России Владимира Путина прибывают специалисты ведущих медицинских центров из Москвы и Санкт-Петербурга для оказания помощи раненым мирным жителям. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.В частности, оказывать помощь пострадавшим курянам будут высококвалифицированные специалисты из национальных медицинских исследовательских центров имени Пирогова, Бурденко, Вишневского, Приорова. Кроме того, группа прибыла из Санкт-Петербурга. В частности в Питер из Курской области на медицинскую реабилитацию направят детей.Региональный оперштаб продолжает работать круглосуточно, все экстренные службы переведены в усиленный режим работы, напомнил врио губернатора.6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. Позже в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.По последним данным, в результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Сейчас из приграничья эвакуированы несколько тысяч человек, в регионе развернуты 2,5 тыс пунктов временного размещения, где находятся сотни взрослых и детей. Ситуацию на личный контроль взял президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская область: новости о ситуации на границе с УкраинойСК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую областьРакетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, алексей смирнов, новости, россия, обстрелы всу
Врачи из Москвы и Питера прибывают в Курск по поручению Путина

В Курскую область прибывают ведущие столичные медики - Смирнов

14:33 07.08.2024
 
© ТГ-канал Алексей СмирновДля оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей из Москвы и Питера
Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей из Москвы и Питера
© ТГ-канал Алексей Смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Курскую область по поручению президента России Владимира Путина прибывают специалисты ведущих медицинских центров из Москвы и Санкт-Петербурга для оказания помощи раненым мирным жителям. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
"Для оказания помощи нашим медикам в Курскую область по поручению президента и при поддержке министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко прибыла группа врачей: анестезиологи-реаниматологи, нейрохирург, торакальный хирург, детский хирург, травматологи-ортопеды, а также врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи", - сообщил Смирнов.
В частности, оказывать помощь пострадавшим курянам будут высококвалифицированные специалисты из национальных медицинских исследовательских центров имени Пирогова, Бурденко, Вишневского, Приорова. Кроме того, группа прибыла из Санкт-Петербурга. В частности в Питер из Курской области на медицинскую реабилитацию направят детей.
Региональный оперштаб продолжает работать круглосуточно, все экстренные службы переведены в усиленный режим работы, напомнил врио губернатора.
6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. Позже в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.
По последним данным, в результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20.
Сейчас из приграничья эвакуированы несколько тысяч человек, в регионе развернуты 2,5 тыс пунктов временного размещения, где находятся сотни взрослых и детей. Ситуацию на личный контроль взял президент России Владимир Путин.
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Курская областьОбстрелы Курской областиАлексей СмирновНовостиРоссияОбстрелы ВСУ
 
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