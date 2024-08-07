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Велосипедист травмировал руку в горах Крыма
Велосипедист травмировал руку в горах Крыма - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Велосипедист травмировал руку в горах Крыма
Велосипедист упал и повредил руку во время поездки по горным трассам в районе Ангарского перевала в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T18:52
2024-08-07T18:52
2024-08-07T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Велосипедист упал и повредил руку во время поездки по горным трассам в районе Ангарского перевала в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.Отмечается, что инцидент произошел в среду около 15:20.По информации спасателей, на помощь пострадавшему немедленно выехали четверо сотрудников Алуштинского аварийно-спасательного отряда. Они обнаружили мужчину на грунтовой дороге недалеко от туристической стоянки "Кутузовское озеро".Велосипедисту наложили шину на травмированную руку и на служебном автомобиле доставили в центральную городскую больницу Алушты.С начала года в Крыму в горах спасли порядка 70 туристов, восемь из которых дети. Подразделения части горной поисково-спасательной отработали 35 происшествий.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем туристку с переломом ноги эвакуировали с "Баунти"Падение подростка с мыса Плака в Алуште - делом занялась прокуратураПо Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу
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крым, ангарский перевал, алушта, происшествия, мчс крыма, туризм в крыму, горы, новости крыма, общество
Велосипедист травмировал руку в горах Крыма
На Ангарском перевале в Крыму травмировался велосипедист