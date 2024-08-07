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Велосипедист травмировал руку в горах Крыма

Велосипедист травмировал руку в горах Крыма - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Велосипедист травмировал руку в горах Крыма

Велосипедист упал и повредил руку во время поездки по горным трассам в районе Ангарского перевала в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T18:52

2024-08-07T18:52

2024-08-07T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Велосипедист упал и повредил руку во время поездки по горным трассам в районе Ангарского перевала в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.Отмечается, что инцидент произошел в среду около 15:20.По информации спасателей, на помощь пострадавшему немедленно выехали четверо сотрудников Алуштинского аварийно-спасательного отряда. Они обнаружили мужчину на грунтовой дороге недалеко от туристической стоянки "Кутузовское озеро".Велосипедисту наложили шину на травмированную руку и на служебном автомобиле доставили в центральную городскую больницу Алушты.С начала года в Крыму в горах спасли порядка 70 туристов, восемь из которых дети. Подразделения части горной поисково-спасательной отработали 35 происшествий.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем туристку с переломом ноги эвакуировали с "Баунти"Падение подростка с мыса Плака в Алуште - делом занялась прокуратураПо Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу

https://crimea.ria.ru/20240414/instruktory-provodniki-dlya-slozhnykh-turmarshrutov-v-krymu-chto-s-kadrami-1136490022.html

крым

ангарский перевал

алушта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ангарский перевал, алушта, происшествия, мчс крыма, туризм в крыму, горы, новости крыма, общество