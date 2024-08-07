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В Ялте мужчина упал с подпорной стены

В Ялте мужчина упал с подпорной стены - РИА Новости Крым, 07.08.2024

В Ялте мужчина упал с подпорной стены

В Ялте мужчина упал в реку с подпорной стены и потерял сознание. На помощь ему отправились спасатели, сообщили в Telegram-канале МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T12:17

2024-08-07T12:17

2024-08-07T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Ялте мужчина упал в реку с подпорной стены и потерял сознание. На помощь ему отправились спасатели, сообщили в Telegram-канале МЧС по Республике Крым.Отмечается, что инцидент случился в среду около 8 часов утра. На помощь пострадавшему выехали пять сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и бригада скорой помощи.Ранее спасатели эвакуировали туристку в Судаке, девушка гуляла в горно-лесной местности на мысе Меганом и травмировала ногу. Спасатели оказали пострадавшей доврачебную помощь и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке девушку сняли со стены Генуэзской крепостиВ Крыму женщина упала в глубокий подвалПод Севастополем туристку с переломом ноги эвакуировали с "Баунти"

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2024

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крым, ялта, мчс крыма, происшествия, общество, новости крыма