https://crimea.ria.ru/20240806/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-mashin--1139407047.html

Крымский мост открыли для проезда машин

Крымский мост открыли для проезда машин - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Крымский мост открыли для проезда машин

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T17:11

2024-08-06T17:11

2024-08-06T17:11

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автомобилей по мостовому переходу время от времени приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край