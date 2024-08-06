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Крымский мост открыли для проезда машин
Крымский мост открыли для проезда машин - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Крымский мост открыли для проезда машин
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T17:11
2024-08-06T17:11
2024-08-06T17:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автомобилей по мостовому переходу время от времени приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыли для проезда машин
На Крымском мосту возобновили движение транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Проезд автомобилей по мостовому переходу время от времени приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.