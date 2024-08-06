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Когда в Феодосии полностью восстановят водоснабжение - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Когда в Феодосии полностью восстановят водоснабжение
Когда в Феодосии полностью восстановят водоснабжение - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Когда в Феодосии полностью восстановят водоснабжение
В Феодосии завершили ремонтные работы на Крымском водоводе, где произошла авария, идет заполнение системы и набора давления. Об этом сообщает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T08:21
2024-08-06T08:21
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии завершили ремонтные работы на Крымском водоводе, где произошла авария, идет заполнение системы и набора давления. Об этом сообщает "Вода Крыма".Также жителей и гостей города информируют, что на сетях осуществляются технологические сбросы воды для развоздушивания системы и регулировка запорной арматуры.Пока идет процесс восстановления водоснабжения силами филиала "Воды Крыма" организован подвоз воды.Крупная авария на Крымском водоводе в Феодосии оставила жителей города без воды на несколько дней. По факту аварии, в результате которой 50 улиц остались без воды, прокуратура проводит проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:В ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетяхЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьЧисло аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зиме
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Когда в Феодосии полностью восстановят водоснабжение

Восстановление водоснабжения в Феодосии ожидается в течение дня

08:21 06.08.2024
 
© РИА Новости КрымАвария на водоводе в Феодосии
Авария на водоводе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии завершили ремонтные работы на Крымском водоводе, где произошла авария, идет заполнение системы и набора давления. Об этом сообщает "Вода Крыма".
"Восстановление водоснабжения ожидаем в течение дня, так как в зависимости от этажности домов и рельефа местности вода одновременно во всех домах не появится", - уточняют на предприятии.
Также жителей и гостей города информируют, что на сетях осуществляются технологические сбросы воды для развоздушивания системы и регулировка запорной арматуры.
Пока идет процесс восстановления водоснабжения силами филиала "Воды Крыма" организован подвоз воды.
Крупная авария на Крымском водоводе в Феодосии оставила жителей города без воды на несколько дней. По факту аварии, в результате которой 50 улиц остались без воды, прокуратура проводит проверку.
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