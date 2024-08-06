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Герасимов наградил бойцов в зоне спецоперации

Герасимов наградил бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Герасимов наградил бойцов в зоне спецоперации

Военнослужащие получили государственные награды в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T12:28

2024-08-06T12:28

2024-08-06T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие получили государственные награды в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов посетил в зоне проведения специальной военной операции войска группировки "Центр".Командующие объединений и командиры соединений, действующих на Красноармейском и Александро-Калиновском направлениях, доложили ему об обстановке в зоне ответственности. Были подведены итоги и поставлены задачи на дальнейшие действия.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – ПутинЭкс-командующего Черноморским флотом наградили медалью и почетным знакомГерасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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