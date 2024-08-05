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Обвал на американской фондовой бирже – упали акции Apple и Tesla

Обвал на американской фондовой бирже – упали акции Apple и Tesla - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Обвал на американской фондовой бирже – упали акции Apple и Tesla

В первые 15 минут после открытия торгов американский фондовый рынок потерял около 2 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РИА... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T20:01

2024-08-05T20:01

2024-08-05T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В первые 15 минут после открытия торгов американский фондовый рынок потерял около 2 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.Крупнейший мировой банк JPMorgan оценивает вероятность рецессии (замедления роста) американской экономики в 50%."Так инвесторы реагируют на вышедшую 2 августа статистику — безработица в США неожиданно поднялась c 4,1 до 4,3 процента, тогда как прогнозировалось сохранение показателя", - пишет РИА Новости.Вслед за американской биржей падение отмечается на других мировых биржах. Так, основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе, причем японский Nikkei 225 упал на 13,5 процента. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 обвалился почти на семь процентов, британский FTSE 100 потерял 2,37 процента, французский CAC 40 — 2,41 процента, немецкий DAX — на 2,68 процента. Индекс Московской биржи падал на 2,85 процента. Обвал мировых фондовых рынков напрямую не повлияет на российский рынок, однако на нем могут сказаться снижение нефтяных цен, предположила эксперт Софья Донец.Во-вторых, российский рынок за последние два месяца уже показал существенную коррекцию и не является перегретым, а скорее - дешевым, добавила эксперт.С 13 июня Московская биржа официально прекратила торги долларом и евро. Так торговая площадка отреагировала на санкции США, введенные против Московской биржи.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз экспертаМайнинг криптовалют в России легализованКак санкции против Мосбиржи повлияют на курс юаня к рублю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, деньги, финансы, в мире, доллар, новости