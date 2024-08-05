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Обвал на американской фондовой бирже – упали акции Apple и Tesla
Обвал на американской фондовой бирже – упали акции Apple и Tesla - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Обвал на американской фондовой бирже – упали акции Apple и Tesla
В первые 15 минут после открытия торгов американский фондовый рынок потерял около 2 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РИА... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T20:01
2024-08-05T20:01
2024-08-05T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В первые 15 минут после открытия торгов американский фондовый рынок потерял около 2 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.Крупнейший мировой банк JPMorgan оценивает вероятность рецессии (замедления роста) американской экономики в 50%."Так инвесторы реагируют на вышедшую 2 августа статистику — безработица в США неожиданно поднялась c 4,1 до 4,3 процента, тогда как прогнозировалось сохранение показателя", - пишет РИА Новости.Вслед за американской биржей падение отмечается на других мировых биржах. Так, основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе, причем японский Nikkei 225 упал на 13,5 процента. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 обвалился почти на семь процентов, британский FTSE 100 потерял 2,37 процента, французский CAC 40 — 2,41 процента, немецкий DAX — на 2,68 процента. Индекс Московской биржи падал на 2,85 процента. Обвал мировых фондовых рынков напрямую не повлияет на российский рынок, однако на нем могут сказаться снижение нефтяных цен, предположила эксперт Софья Донец.Во-вторых, российский рынок за последние два месяца уже показал существенную коррекцию и не является перегретым, а скорее - дешевым, добавила эксперт.С 13 июня Московская биржа официально прекратила торги долларом и евро. Так торговая площадка отреагировала на санкции США, введенные против Московской биржи.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз экспертаМайнинг криптовалют в России легализованКак санкции против Мосбиржи повлияют на курс юаня к рублю
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сша, деньги, финансы, в мире, доллар, новости
Обвал на американской фондовой бирже – упали акции Apple и Tesla
На американской фондовой бирже за 15 минут произошел обвал на 2 триллиона долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В первые 15 минут после открытия торгов американский фондовый рынок потерял около 2 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.
Падение происходит почти во всех секторах, снижается стоимость акций крупнейших американских компаний. Так, акции Apple упали на 6%, Netflix - на 3,65%, Nvidia - на 12%. Подешевели также котировки Tesla, Microsoft, Google, Amazon и других компаний.
Крупнейший мировой банк JPMorgan оценивает вероятность рецессии (замедления роста) американской экономики в 50%.
"Так инвесторы реагируют на вышедшую 2 августа статистику — безработица в США неожиданно поднялась c 4,1 до 4,3 процента, тогда как прогнозировалось сохранение показателя", - пишет РИА Новости.
Вслед за американской биржей падение отмечается на других мировых биржах. Так, основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе, причем японский Nikkei 225 упал на 13,5 процента. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 обвалился почти на семь процентов, британский FTSE 100 потерял 2,37 процента, французский CAC 40 — 2,41 процента, немецкий DAX — на 2,68 процента.
Индекс Московской биржи падал на 2,85 процента. Обвал мировых фондовых рынков напрямую не повлияет на российский рынок, однако на нем могут сказаться снижение нефтяных цен, предположила эксперт Софья Донец.
"Традиционно чувствительность российского рынка к глобальным трендам была значительной, однако сейчас ситуация несколько другая. Во-первых, с учетом регулирования, действующего с 2022 года, мы не увидим влияния на наш рынок через оттоки средств иностранных инвесторов", - отметила Донец в комментарии РИА Новости.
Во-вторых, российский рынок за последние два месяца уже показал существенную коррекцию и не является перегретым, а скорее - дешевым, добавила эксперт.
С 13 июня Московская биржа официально прекратила торги
долларом и евро. Так торговая площадка отреагировала на санкции США, введенные против Московской биржи.
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