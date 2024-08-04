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Студенческие беспорядки в Бангладеш: погибли 57 человек
Студенческие беспорядки в Бангладеш: погибли 57 человек - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Студенческие беспорядки в Бангладеш: погибли 57 человек
Во время студенческих протестов в Бангладеш и столкновений с правоохранителями погибли и ранены десяти людей. Об этом сообщает Daily Star. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T17:56
2024-08-04T17:56
2024-08-04T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Во время студенческих протестов в Бангладеш и столкновений с правоохранителями погибли и ранены десяти людей. Об этом сообщает Daily Star.Протестующие уже несколько недель требуют отменить систему квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.В столице страны Дакке правительство ввело комендантский час, был отключен мобильный интернет. Понедельник, вторник и среду предстоящей недели объявили выходными днями.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые беспорядки в Венесуэле - что известно"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для ЕвропыБеспорядки в Тбилиси: силовики задержали более 60 протестующих
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бангладеш, в мире, новости, происшествия, общество
Студенческие беспорядки в Бангладеш: погибли 57 человек
57 человек погибли в ходе студенческих протестов в Бангладеш
17:56 04.08.2024 (обновлено: 18:09 04.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Во время студенческих протестов в Бангладеш и столкновений с правоохранителями погибли и ранены десяти людей. Об этом сообщает Daily Star.
"Число погибших в результате столкновений протестующих с правоохранителями в Бангладеш выросло до 57, включая 14 полицейских", - говорится в сообщении.
Протестующие уже несколько недель требуют отменить систему квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.
В столице страны Дакке правительство ввело комендантский час, был отключен мобильный интернет. Понедельник, вторник и среду предстоящей недели объявили выходными днями.
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