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Студенческие беспорядки в Бангладеш: погибли 57 человек

Студенческие беспорядки в Бангладеш: погибли 57 человек - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Студенческие беспорядки в Бангладеш: погибли 57 человек

Во время студенческих протестов в Бангладеш и столкновений с правоохранителями погибли и ранены десяти людей. Об этом сообщает Daily Star. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T17:56

2024-08-04T17:56

2024-08-04T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Во время студенческих протестов в Бангладеш и столкновений с правоохранителями погибли и ранены десяти людей. Об этом сообщает Daily Star.Протестующие уже несколько недель требуют отменить систему квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.В столице страны Дакке правительство ввело комендантский час, был отключен мобильный интернет. Понедельник, вторник и среду предстоящей недели объявили выходными днями.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые беспорядки в Венесуэле - что известно"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для ЕвропыБеспорядки в Тбилиси: силовики задержали более 60 протестующих

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бангладеш, в мире, новости, происшествия, общество