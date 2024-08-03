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В Мариуполе открыли бюст самому молодому герою России - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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В Мариуполе открыли бюст самому молодому герою России
В Мариуполе открыли бюст самому молодому герою России - РИА Новости Крым, 03.08.2024
В Мариуполе открыли бюст самому молодому герою России
В Мариуполе открыли бюст самому молодому Герою России – рядовому, радисту-разведчику Эдуарду Дьяконову, погибшему при освобождении города. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T10:03
2024-08-03T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Мариуполе открыли бюст самому молодому Герою России – рядовому, радисту-разведчику Эдуарду Дьяконову, погибшему при освобождении города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Торжественная церемония открытия бюста прошла в сквере, который носит его имя. Рядом планируют открыть музей "Поле битвы". 20-летний Радист-разведчик 57-й отдельной роты специального назначения 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа Эдуард Дьяконов вошел в историю освобождения Мариуполя, совершив подвиг ценой собственной жизни.В день своего последнего боя он был ранен при разрыве гранаты. А увидев еще одну с выдернутой чекой рядом, а недалеко 13 своих сослуживцев, боец накрыл ее собой.Эдуард Дьяконов – самый молодой Герой России. Почтить его память в день открытия бюста, который создали иркутские специалисты, пришли глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, военнослужащие группировки войск "Восток", врио главы Мариуполя Олег Моргун, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, близкие и друзья Эдуарда и общественники."Для каждого родителя гибель ребенка – невосполнимая утрата и неугасаемая боль. Но я горжусь своим сыном, потому что он до последних секунд жизни оставался настоящим человеком", – сказала мать Героя Ольга Дьяконова.Игорь Кобзев, обращаясь к присутствующим, отметил, что долг живых сохранять память о героях."А подвиг Эдуарда – жизненный ориентир для всех. Светлая память Эдуарду и всем парням, которые, увы, не вернулись с фронта", – написал глава Приангарья в своем Telegram-канале.Мариуполь был освобожден Вооруженными силами России и подразделениями Народной милиции ДНР 21 апреля 2022 года. Однако на территории комбината "Азовсталь" оставались около двух тысяч боевиков. Территория завода была полностью освобождена через месяц, 22 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за МариупольЧисленность население Мариуполя превысит показатели до СВО – Пушилин
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РИА Новости Крым
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мариуполь, донецкая народная республика (днр), герои сво, памятники, общество, патриотическое воспитание, министерство обороны рф, новости
В Мариуполе открыли бюст самому молодому герою России

В Мариуполе открыли бюст погибшему при освобождении города рядовому Эдуарду Дьяконову

10:03 03.08.2024
 
© Министерство обороны РФВ Мариуполе открыли бюст погибшему при освобождении города рядовому Эдуарду Дьяконову
В Мариуполе открыли бюст погибшему при освобождении города рядовому Эдуарду Дьяконову
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Мариуполе открыли бюст самому молодому Герою России – рядовому, радисту-разведчику Эдуарду Дьяконову, погибшему при освобождении города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Торжественная церемония открытия бюста прошла в сквере, который носит его имя. Рядом планируют открыть музей "Поле битвы".
20-летний Радист-разведчик 57-й отдельной роты специального назначения 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа Эдуард Дьяконов вошел в историю освобождения Мариуполя, совершив подвиг ценой собственной жизни.
В день своего последнего боя он был ранен при разрыве гранаты. А увидев еще одну с выдернутой чекой рядом, а недалеко 13 своих сослуживцев, боец накрыл ее собой.
"К гранате он был ближе всех. На принятие решения ушли доли секунды. 20-летний разведчик бросился к гранате и накрыл ее своим телом, тем самым спас от неминуемой гибели своих боевых товарищей", – рассказали в Минобороны.
Эдуард Дьяконов – самый молодой Герой России. Почтить его память в день открытия бюста, который создали иркутские специалисты, пришли глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, военнослужащие группировки войск "Восток", врио главы Мариуполя Олег Моргун, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, близкие и друзья Эдуарда и общественники.
"Для каждого родителя гибель ребенка – невосполнимая утрата и неугасаемая боль. Но я горжусь своим сыном, потому что он до последних секунд жизни оставался настоящим человеком", – сказала мать Героя Ольга Дьяконова.
Игорь Кобзев, обращаясь к присутствующим, отметил, что долг живых сохранять память о героях.
"А подвиг Эдуарда – жизненный ориентир для всех. Светлая память Эдуарду и всем парням, которые, увы, не вернулись с фронта", – написал глава Приангарья в своем Telegram-канале.
Мариуполь был освобожден Вооруженными силами России и подразделениями Народной милиции ДНР 21 апреля 2022 года. Однако на территории комбината "Азовсталь" оставались около двух тысяч боевиков. Территория завода была полностью освобождена через месяц, 22 мая.
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МариупольДонецкая Народная Республика (ДНР)Герои СВОПамятникиОбществоПатриотическое воспитаниеМинистерство обороны РФНовости
 
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