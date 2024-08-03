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ЧС республиканского масштаба объявлена в Бурятии из-за паводков - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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ЧС республиканского масштаба объявлена в Бурятии из-за паводков
ЧС республиканского масштаба объявлена в Бурятии из-за паводков - РИА Новости Крым, 03.08.2024
ЧС республиканского масштаба объявлена в Бурятии из-за паводков
В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня в связи со сложной паводковой ситуацией – под его воздействие попали три района. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T20:39
2024-08-03T20:42
бурятия
режим чс
паводки
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня в связи со сложной паводковой ситуацией – под его воздействие попали три района. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.По его данным, в Мухоршибирском районе прорвана дамба Хонхолойского водохранилища, в зоне риска пять населенных пунктов."Там запас площадей прилегающих ландшафтных достаточный порядка 6 км до ближайшего населенного пункта. Поэтому волнового воздействия не прогнозируем, но вместе с тем сейчас продолжается подъем воды", – рассказал Цыденов.По словам главы региона, ситуация в этом районе становится все сложнее, уже размыт участок федеральной дороги и вода прибывает.На трассе дежурят сотрудники автоинспекции для оценки состояния проезжей части. Проводится эвакуация местных жителей, для них подготовили пункты временного размещения.3 августа в региональном главке МВД сообщили, что движение на участке с 556 по 587 километр федеральной трассы "Байкал" в Мухоршибирском районе Бурятии перекрыли из-за угрозы затопления.Региональное управление МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий в Бурятии с 1 по 4 августа: ливнях с градом и усилении ветра до 24 м/с.В конце июля из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления были еще три села, оттуда эвакуировали более полутора сотен человек, включая десятки детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждениеРежим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУВ Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул
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РИА Новости Крым
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бурятия, режим чс, паводки, новости, общество
ЧС республиканского масштаба объявлена в Бурятии из-за паводков

В Бурятии введен режим ЧС республиканского масштаба из-за паводков – глава региона

20:39 03.08.2024 (обновлено: 20:42 03.08.2024)
 
© Dmitry MakeevПаводок
Паводок
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня в связи со сложной паводковой ситуацией – под его воздействие попали три района. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.
"Ввели режим ЧС республиканского масштаба, поскольку под воздействие паводка попали сразу Тарбагатайский, Заиграевский, Мухоршибирский районы", – сообщил Цыденов в Telegram-канале.
По его данным, в Мухоршибирском районе прорвана дамба Хонхолойского водохранилища, в зоне риска пять населенных пунктов.
"Там запас площадей прилегающих ландшафтных достаточный порядка 6 км до ближайшего населенного пункта. Поэтому волнового воздействия не прогнозируем, но вместе с тем сейчас продолжается подъем воды", – рассказал Цыденов.
По словам главы региона, ситуация в этом районе становится все сложнее, уже размыт участок федеральной дороги и вода прибывает.
На трассе дежурят сотрудники автоинспекции для оценки состояния проезжей части. Проводится эвакуация местных жителей, для них подготовили пункты временного размещения.
"Работа продолжится сегодня всю ночь до утра. Все, что будет необходимо, мы сделаем, людям, которые пострадали, помощь окажем. В пункты временного размещения завезли матрасы, маты, все что необходимо. С торговым сетями решили, люди будут обеспечены едой и водой", – рассказал Цыденов.
3 августа в региональном главке МВД сообщили, что движение на участке с 556 по 587 километр федеральной трассы "Байкал" в Мухоршибирском районе Бурятии перекрыли из-за угрозы затопления.
Региональное управление МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий в Бурятии с 1 по 4 августа: ливнях с градом и усилении ветра до 24 м/с.
В конце июля из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления были еще три села, оттуда эвакуировали более полутора сотен человек, включая десятки детей.
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