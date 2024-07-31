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В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости Крым, 31.07.2024
В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе получили почетные грамоты и знаки отличия республиканского Мининформа, а также РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T17:01
2024-07-31T17:08
международная медиагруппа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе получили почетные грамоты и знаки отличия республиканского Мининформа, а также Совета министров Республики Крым.Почетными грамотами Мининформа награждены старший выпускающий редактор сайта РИА Новости Крым Александра Вербич, редактор социальных сетей Надежда Устивицкая и ведущий радио "Спутник в Крыму" Леонид Рудяков.Обозревателю сайта РИА Новости Крым Алексею Гончарову вручили почетную грамоту и нагрудный знак Совета министров Республики Крым.Ранее сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе к 10-летию агентства были отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета и Совета министров республики Крым, а также почетными грамотами и благодарностями республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи.
https://crimea.ria.ru/20231208/zhurnalisty-ria-novosti-krym-pobedili-v-konkurse-zhurnalist-goda-1133406584.html
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международная медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, новости крыма, мининформ крыма, совет министров рк, награды
В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"

Сотрудникам "России сегодня" в Крыму вручили почетные грамоты

17:01 31.07.2024 (обновлено: 17:08 31.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
В Крыму наградили сотрудников медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе получили почетные грамоты и знаки отличия республиканского Мининформа, а также Совета министров Республики Крым.
"За высокие профессиональные достижения, успешное выполнение поставленных перед федеральным государственным унитарным предприятием "Международное информационное агентство "Россия сегодня" задач по информационной поддержке политики Российского государства", – говорится в тексте грамот.
Почетными грамотами Мининформа награждены старший выпускающий редактор сайта РИА Новости Крым Александра Вербич, редактор социальных сетей Надежда Устивицкая и ведущий радио "Спутник в Крыму" Леонид Рудяков.
Обозревателю сайта РИА Новости Крым Алексею Гончарову вручили почетную грамоту и нагрудный знак Совета министров Республики Крым.
Ранее сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе к 10-летию агентства были отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета и Совета министров республики Крым, а также почетными грамотами и благодарностями республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи.
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