https://crimea.ria.ru/20240731/v-krymu-nagradili-sotrudnikov-mediagruppy-rossiya-segodnya-1139270415.html

В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"

В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости Крым, 31.07.2024

В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"

Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе получили почетные грамоты и знаки отличия республиканского Мининформа, а также РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T17:01

2024-07-31T17:01

2024-07-31T17:08

международная медиагруппа "россия сегодня"

риа новости крым

новости крыма

мининформ крыма

совет министров рк

награды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1f/1139269334_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a111066204b83efe66e8ca057c32c65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе получили почетные грамоты и знаки отличия республиканского Мининформа, а также Совета министров Республики Крым.Почетными грамотами Мининформа награждены старший выпускающий редактор сайта РИА Новости Крым Александра Вербич, редактор социальных сетей Надежда Устивицкая и ведущий радио "Спутник в Крыму" Леонид Рудяков.Обозревателю сайта РИА Новости Крым Алексею Гончарову вручили почетную грамоту и нагрудный знак Совета министров Республики Крым.Ранее сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе к 10-летию агентства были отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета и Совета министров республики Крым, а также почетными грамотами и благодарностями республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи.

https://crimea.ria.ru/20231208/zhurnalisty-ria-novosti-krym-pobedili-v-konkurse-zhurnalist-goda-1133406584.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, новости крыма, мининформ крыма, совет министров рк, награды