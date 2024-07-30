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В Севастополе собственные доходы города выросли почти в два раза

В Севастополе собственные доходы города выросли почти в два раза - РИА Новости Крым, 30.07.2024

В Севастополе собственные доходы города выросли почти в два раза

В Севастополе собственные доходы города за пять лет выросли в 1,7 раза за пять лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T13:56

2024-07-30T13:56

2024-07-30T13:56

михаил развожаев

севастополь

экономика

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе собственные доходы города за пять лет выросли в 1,7 раза за пять лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По словам Развожаева, уровень безработицы в Севастополе ниже среднероссийского, и что это уникальная ситуация для города. Также он отметил, что в Севастополе растет количество самозанятых: сейчас в городе их насчитывается порядка 30 тысяч, а в 2021 году было 9 тысяч. "В прошлом году мы построили два новых медучреждения: поликлинику в Казачьей бухте и амбулаторию на Фиоленте. Отремонтировали ряд взрослых и детских поликлиник. Открыли медицинский институт, работаем над снижением дефицита кадров", - отметил Развожаев. За 5 лет в Севастополе построили четыре детских сада и полностью ликвидировали актуальную очередь, добавил он. Также были построены два новых учебных корпуса для начальных школ и созданы 900 новых мест для детей, отремонтированы 11 объектов в семи школах по президентской программе капремонтов школ. Губернатор добавил, что в городе продолжается реализация стратегических проектов – это больница скорой медицинской помощи, новый корпус онкодиспансера, а также канализационно-очистные сооружения "Южные".

https://crimea.ria.ru/20240210/v-sevastopole-poyavitsya-novyy-medklaster-1134854043.html

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михаил развожаев, севастополь, экономика, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, безработица, крым