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В Крым идут прохлада и дожди: прогноз погоды на вторник
В Крым идут прохлада и дожди: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 30.07.2024
В Крым идут прохлада и дожди: прогноз погоды на вторник
Во вторник 30 июля в Крыму местами вероятны кратковременные дожди с грозой, на полуостров начнет поступать более холодная воздушная масса с северо-запада... РИА Новости Крым, 30.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Во вторник 30 июля в Крыму местами вероятны кратковременные дожди с грозой, на полуостров начнет поступать более холодная воздушная масса с северо-запада Атлантики. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем до 28 градусов тепла.В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +21…23,днем +25…27.В Ялте и Алуште временами дожди, +22…24 ночью, +26…28 днем.В Судаке и Феодосии без осадков. Ночью столбики термометров покажут до +24, днем до 30 градусов тепла.В Евпатории также не ожидается дождей. Ночью +20…22, днем - до +28.В западных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Субтропическая жара в Крыму – когда ждать дождей и понижения температурыПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое летоКак крымчанам уберечь сердце в жару – рекомендации кардиолога
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В Крым идут прохлада и дожди: прогноз погоды на вторник
Во вторник в Крыму ожидаются кратковременные дожди и умеренное тепло
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Во вторник 30 июля в Крыму местами вероятны кратковременные дожди с грозой, на полуостров начнет поступать более холодная воздушная масса с северо-запада Атлантики. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…21, на южном побережье до 24 градусов тепла, днем +24…29, в горах +20…23", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем до 28 градусов тепла.
В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +21…23,днем +25…27.
В Ялте и Алуште временами дожди, +22…24 ночью, +26…28 днем.
В Судаке и Феодосии без осадков. Ночью столбики термометров покажут до +24, днем до 30 градусов тепла.
В Евпатории также не ожидается дождей. Ночью +20…22, днем - до +28.
В западных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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