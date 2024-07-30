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В Крым идут прохлада и дожди: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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В Крым идут прохлада и дожди: прогноз погоды на вторник
В Крым идут прохлада и дожди: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 30.07.2024
В Крым идут прохлада и дожди: прогноз погоды на вторник
Во вторник 30 июля в Крыму местами вероятны кратковременные дожди с грозой, на полуостров начнет поступать более холодная воздушная масса с северо-запада... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Во вторник 30 июля в Крыму местами вероятны кратковременные дожди с грозой, на полуостров начнет поступать более холодная воздушная масса с северо-запада Атлантики. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем до 28 градусов тепла.В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +21…23,днем +25…27.В Ялте и Алуште временами дожди, +22…24 ночью, +26…28 днем.В Судаке и Феодосии без осадков. Ночью столбики термометров покажут до +24, днем до 30 градусов тепла.В Евпатории также не ожидается дождей. Ночью +20…22, днем - до +28.В западных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Субтропическая жара в Крыму – когда ждать дождей и понижения температурыПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое летоКак крымчанам уберечь сердце в жару – рекомендации кардиолога
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В Крым идут прохлада и дожди: прогноз погоды на вторник

Во вторник в Крыму ожидаются кратковременные дожди и умеренное тепло

00:01 30.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Во вторник 30 июля в Крыму местами вероятны кратковременные дожди с грозой, на полуостров начнет поступать более холодная воздушная масса с северо-запада Атлантики. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…21, на южном побережье до 24 градусов тепла, днем +24…29, в горах +20…23", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем до 28 градусов тепла.
В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +21…23,днем +25…27.
В Ялте и Алуште временами дожди, +22…24 ночью, +26…28 днем.
В Судаке и Феодосии без осадков. Ночью столбики термометров покажут до +24, днем до 30 градусов тепла.
В Евпатории также не ожидается дождей. Ночью +20…22, днем - до +28.
В западных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Как крымчанам уберечь сердце в жару – рекомендации кардиолога
 
Новости КрымаПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольФеодосияЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакКрым
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крым идут прохлада и дожди: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 30 июля
22:54Главное за день: 29 июля
22:21Главные новости Крыма: 29 июля
21:46Грабежи, убийства и угоны - что с преступностью в Крыму
21:33Названо число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом
21:22Число случаев COVID-19 в Крыму растет
20:37В Севастополе тушат пожар на улице Нефтяная
20:1810 пострадавших в крушении поезда детей проходят обследование - омбудсмен
19:45Новый Херсонес готов к открытию - фотолента
19:08В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии
18:49Под Волгоградом все пострадавшие извлечены из сошедших с рельсов вагонов
18:31Космонавт – это везение: Герой России Сергей Залетин
17:56Новые граждане РФ будут служить 2 года: Дума рассматривает поправку
17:26Выстрелил в спящую: крымчанин осужден за попытку убийства из ревности
17:0155 пострадавших госпитализированы после крушения поезда под Волгоградом
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