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В Крым идут прохлада и дожди: прогноз погоды на вторник

В Крым идут прохлада и дожди: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 30.07.2024

В Крым идут прохлада и дожди: прогноз погоды на вторник

Во вторник 30 июля в Крыму местами вероятны кратковременные дожди с грозой, на полуостров начнет поступать более холодная воздушная масса с северо-запада... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T00:01

2024-07-30T00:01

2024-07-30T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Во вторник 30 июля в Крыму местами вероятны кратковременные дожди с грозой, на полуостров начнет поступать более холодная воздушная масса с северо-запада Атлантики. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем до 28 градусов тепла.В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +21…23,днем +25…27.В Ялте и Алуште временами дожди, +22…24 ночью, +26…28 днем.В Судаке и Феодосии без осадков. Ночью столбики термометров покажут до +24, днем до 30 градусов тепла.В Евпатории также не ожидается дождей. Ночью +20…22, днем - до +28.В западных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Субтропическая жара в Крыму – когда ждать дождей и понижения температурыПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое летоКак крымчанам уберечь сердце в жару – рекомендации кардиолога

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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