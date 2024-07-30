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Работу популярных блогеров в России взяли под контроль - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Работу популярных блогеров в России взяли под контроль
Работу популярных блогеров в России взяли под контроль - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Работу популярных блогеров в России взяли под контроль
Работа авторов популярных блогов будет регулироваться законом, принятом депутатами Госдумы. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T16:44
2024-07-30T16:44
россия
государственная дума рф
закон и право
интернет
блогеры
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Работа авторов популярных блогов будет регулироваться законом, принятом депутатами Госдумы. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.Теперь по закону работа тех, кто не зарегистрируется в Роскомнадзоре, будет ограничена в части размещения рекламы российскими рекламодателями, репоста другими каналами их сообщений и распространения информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что данное требование коснется также и Telegram-каналов."Многие из них по влиянию уже превосходят традиционные СМИ, а вот их владельцы практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки", — заявил депутат.При этом в Госдуме отмечают, что речи о блокировки каналов без идентификации не идет. Однако незарегистрированные популярные блогеры не смогут размещать рекламу, собирать донаты, и репост их постов будет под запретом.В начале года доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко заявляла, что в Крыму необходимо ужесточить контроль за деятельностью тревел-блогеров, которые не проходят аттестацию и создают нечестную конкуренцию, предлагая некачественную услугу и вредя имиджу Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористовВ Крыму предложили ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерамиВласти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита
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РИА Новости Крым
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96
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россия, государственная дума рф, закон и право, интернет, блогеры, новости
Работу популярных блогеров в России взяли под контроль

Блогеры с 10 тысячами подписчиков и более обязали регистрироваться в Роскомнадзоре – закон

16:44 30.07.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота за компьютером. Клавиатура
Работа за компьютером. Клавиатура - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Работа авторов популярных блогов будет регулироваться законом, принятом депутатами Госдумы. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.
"Владельцы блогов и каналов с более чем 10 тысячами подписчиков обязаны будут передавать сведения о себе в Роскомнадзор", - говорится на сайте Госдумы.
Теперь по закону работа тех, кто не зарегистрируется в Роскомнадзоре, будет ограничена в части размещения рекламы российскими рекламодателями, репоста другими каналами их сообщений и распространения информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.
Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что данное требование коснется также и Telegram-каналов.
"Многие из них по влиянию уже превосходят традиционные СМИ, а вот их владельцы практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки", — заявил депутат.
При этом в Госдуме отмечают, что речи о блокировки каналов без идентификации не идет. Однако незарегистрированные популярные блогеры не смогут размещать рекламу, собирать донаты, и репост их постов будет под запретом.
В начале года доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко заявляла, что в Крыму необходимо ужесточить контроль за деятельностью тревел-блогеров, которые не проходят аттестацию и создают нечестную конкуренцию, предлагая некачественную услугу и вредя имиджу Крыма.
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