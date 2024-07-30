https://crimea.ria.ru/20240730/rabotu-populyarnykh-blogerov-v-rossii-vzyali-pod-kontrol-1139244348.html

Работу популярных блогеров в России взяли под контроль

Работу популярных блогеров в России взяли под контроль - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Работу популярных блогеров в России взяли под контроль

Работа авторов популярных блогов будет регулироваться законом, принятом депутатами Госдумы. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа. РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T16:44

2024-07-30T16:44

2024-07-30T16:44

россия

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Работа авторов популярных блогов будет регулироваться законом, принятом депутатами Госдумы. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.Теперь по закону работа тех, кто не зарегистрируется в Роскомнадзоре, будет ограничена в части размещения рекламы российскими рекламодателями, репоста другими каналами их сообщений и распространения информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что данное требование коснется также и Telegram-каналов."Многие из них по влиянию уже превосходят традиционные СМИ, а вот их владельцы практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки", — заявил депутат.При этом в Госдуме отмечают, что речи о блокировки каналов без идентификации не идет. Однако незарегистрированные популярные блогеры не смогут размещать рекламу, собирать донаты, и репост их постов будет под запретом.В начале года доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко заявляла, что в Крыму необходимо ужесточить контроль за деятельностью тревел-блогеров, которые не проходят аттестацию и создают нечестную конкуренцию, предлагая некачественную услугу и вредя имиджу Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористовВ Крыму предложили ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерамиВласти Крыма попросили блогеров следить за работой общепита

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, закон и право, интернет, блогеры, новости