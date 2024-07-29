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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 29.07.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T00:40
2024-07-29T00:42
севастополь
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
общество
михаил развожаев
новости крыма
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сирены звучали в городе 21 минуту.Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
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РИА Новости Крым
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5
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96
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество, михаил развожаев, новости крыма, безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога в Севастополе отменена

00:40 29.07.2024 (обновлено: 00:42 29.07.2024)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Сирены звучали в городе 21 минуту.
"Отбой воздушной тревоги!" - проинформировал он в Telegrram.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.
Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.
Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
 
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоМихаил РазвожаевНовости КрымаБезопасность
 
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