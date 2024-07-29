https://crimea.ria.ru/20240729/v-sevastopole-otmenili-vozdushnuyu-trevogu-1139189466.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 29.07.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T00:40

2024-07-29T00:40

2024-07-29T00:42

севастополь

воздушная тревога в севастополе

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михаил развожаев

новости крыма

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сирены звучали в городе 21 минуту.Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество, михаил развожаев, новости крыма, безопасность