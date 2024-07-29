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В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии
В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии - РИА Новости Крым, 29.07.2024
В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии
В МИД России выразили протест временному поверенному Чехии в Москве в связи с грубым нарушением сотрудником чешского посольства Яном Ондржейкой российского... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T19:08
2024-07-29T19:08
министерство иностранных дел рф (мид рф)
чехия
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В МИД России выразили протест временному поверенному Чехии в Москве в связи с грубым нарушением сотрудником чешского посольства Яном Ондржейкой российского законодательства - попыткой контрабанды сильнодействующих веществ."В МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в РФ Ян Ондржейка, которому выражен решительный протест в связи с грубым нарушением членом административно-технического персонала Посольства Чехии в России российского законодательства - попыткой контрабанды сильнодействующих веществ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.По словам российского дипломатического ведомства, чешской стороне предложили отказаться от иммунитета от российской уголовной юрисдикции в отношении сотрудника для привлечения его к уголовной ответственности."В противном случае он должен будет покинуть территорию Российской Федерации", - подчеркнули в МИД РФ.
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министерство иностранных дел рф (мид рф), чехия, новости, россия
В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии

В МИД РФ вызвали чешского дипломата из-за нарушения закона сотрудником посольства

19:08 29.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В МИД России выразили протест временному поверенному Чехии в Москве в связи с грубым нарушением сотрудником чешского посольства Яном Ондржейкой российского законодательства - попыткой контрабанды сильнодействующих веществ.
"В МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в РФ Ян Ондржейка, которому выражен решительный протест в связи с грубым нарушением членом административно-технического персонала Посольства Чехии в России российского законодательства - попыткой контрабанды сильнодействующих веществ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
По словам российского дипломатического ведомства, чешской стороне предложили отказаться от иммунитета от российской уголовной юрисдикции в отношении сотрудника для привлечения его к уголовной ответственности.
"В противном случае он должен будет покинуть территорию Российской Федерации", - подчеркнули в МИД РФ.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ЧехияНовостиРоссия
 
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