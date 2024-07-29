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В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии

В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии - РИА Новости Крым, 29.07.2024

В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии

В МИД России выразили протест временному поверенному Чехии в Москве в связи с грубым нарушением сотрудником чешского посольства Яном Ондржейкой российского... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T19:08

2024-07-29T19:08

2024-07-29T19:08

министерство иностранных дел рф (мид рф)

чехия

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В МИД России выразили протест временному поверенному Чехии в Москве в связи с грубым нарушением сотрудником чешского посольства Яном Ондржейкой российского законодательства - попыткой контрабанды сильнодействующих веществ."В МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в РФ Ян Ондржейка, которому выражен решительный протест в связи с грубым нарушением членом административно-технического персонала Посольства Чехии в России российского законодательства - попыткой контрабанды сильнодействующих веществ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.По словам российского дипломатического ведомства, чешской стороне предложили отказаться от иммунитета от российской уголовной юрисдикции в отношении сотрудника для привлечения его к уголовной ответственности."В противном случае он должен будет покинуть территорию Российской Федерации", - подчеркнули в МИД РФ.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), чехия, новости, россия