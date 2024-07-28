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Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро воскресенья
Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро воскресенья
Утром в воскресенье у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T07:12
2024-07-28T07:31
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен. Машины со стороны Краснодарского края начали скапливаться на досмотр к 5 утра. Летом, в сезон школьных каникул и отпусков для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.В настоящее время проезжать по Крымскому мосту разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, тамань, керчь, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро воскресенья

Перед Крымским мостом проезда ждут 280 машин со стороны Тамани

07:12 28.07.2024 (обновлено: 07:31 28.07.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 7:00 в очереди со стороны Тамани находится 280 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен. Машины со стороны Краснодарского края начали скапливаться на досмотр к 5 утра.
Летом, в сезон школьных каникул и отпусков для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.
В настоящее время проезжать по Крымскому мосту разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТаманьКерчьКраснодарский крайТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
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