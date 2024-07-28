https://crimea.ria.ru/20240728/krymskiy-most-seychas--dannye-po-probkam-na-utro-voskresenya-1139171932.html

Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро воскресенья

Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро воскресенья

Утром в воскресенье у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T07:12

2024-07-28T07:12

2024-07-28T07:31

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

тамань

керчь

краснодарский край

транспорт

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен. Машины со стороны Краснодарского края начали скапливаться на досмотр к 5 утра. Летом, в сезон школьных каникул и отпусков для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.В настоящее время проезжать по Крымскому мосту разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.

крым

крымский мост

тамань

керчь

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, тамань, керчь, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма