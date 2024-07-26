https://crimea.ria.ru/20240726/sbu-predyavila-pasechniku-obvineniya-v-prinuditelnoy-mobilizatsii-1139151885.html
СБУ предъявила Пасечнику обвинения в "принудительной мобилизации"
СБУ предъявила Пасечнику обвинения в "принудительной мобилизации" - РИА Новости Крым, 26.07.2024
СБУ предъявила Пасечнику обвинения в "принудительной мобилизации"
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T17:06
2024-07-26T17:06
2024-07-26T17:06
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства. Ему инкриминируют "принудительное" привлечение граждан на службу в ряды российской армии.По версии СБУ, с февраля 2022 года Пасечник подписал несколько распоряжений о введении военного положения в ЛНР и мобилизации. Это стало основанием для призыва на службу "более 80% работников местных предприятий".В СБУ также напомнили, что глава ЛНР в начале июля этого года уже был заочно осужден на Украине и получил по вердикту украинской Фемиды 12 лет лишения свободы за "коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины"."Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения Пасечника к ответственности по новым фактам его преступной деятельности. Расследование проводят сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры", - резюмирует пресс-служба СБУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Брат Анастасии Приходько призвал убивать "знаковых для России людей""Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии в КрымуВ России объявлен в розыск экс-глава СБУ
https://crimea.ria.ru/20240401/mastyryat-sebe-opravdanie-simonyan-otvetila-na-obvineniya-sbu-1136197850.html
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), сбу (служба безопасности украины), леонид пасечник, украина, в мире, новости
СБУ предъявила Пасечнику обвинения в "принудительной мобилизации"
На Украине главу ЛНР Леонида Пасечника подозревают в "принудительной мобилизации"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
Ему инкриминируют "принудительное" привлечение граждан на службу в ряды российской армии.
По версии СБУ, с февраля 2022 года Пасечник подписал несколько распоряжений о введении военного положения в ЛНР и мобилизации. Это стало основанием для призыва на службу "более 80% работников местных предприятий".
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Пасечнику о новом подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении.
В СБУ также напомнили, что глава ЛНР в начале июля этого года уже был заочно осужден на Украине и получил по вердикту украинской Фемиды 12 лет лишения свободы за "коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины".
"Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения Пасечника к ответственности по новым фактам его преступной деятельности. Расследование проводят сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры", - резюмирует пресс-служба СБУ.
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