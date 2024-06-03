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"Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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"Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма
"Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма - РИА Новости Крым, 03.06.2024
"Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма
Руководитель движения Юнармии в Крыму Сергей Гаврильчук считает объявленное ему в СБУ подозрение признанием своего труда. Об этом он заявил корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T20:02
2024-06-03T20:02
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сергей гаврильчук
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Руководитель движения Юнармии в Крыму Сергей Гаврильчук считает объявленное ему в СБУ подозрение признанием своего труда. Об этом он заявил корреспонденту РИА Новости Крым.Ранее Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении руководителю регионального штаба Юнармии в Крыму Сергею Гаврильчуку. По версии ведомства, он привлекает детей в военизированную организацию, после чего "вербует" их в Вооруженные силы РФ.Сергей Гаврильчук с 2016 года возглавлял региональное отделение Юнармии Симферопольского района, а в 2022 году был назначен начальником крымского штаба. На самом деле в Юнармии воспитывают детей в духе патриотизма и готовят их к службе в армии, сказал он."Сколько помню себя, работал с детьми, работал в вопросах начальной военной подготовки. Делать детей здоровее, сильнее, активнее учить их разбираться во внешней политике, во внутренней - по-моему, это правильно, это образовательный процесс", поясняет он.При этом многие выросшие "юнармейцы" уже отслужили в армии и действительно заключили контракты с Минобороны РФ, воюют в зоне спецоперации.По словам Гаврильчука, если в СБУ возбуждают за это уголовные дела, значит, "мы в жизни делаем все правильно".
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сергей гаврильчук, крым, юнармия, новости крыма, сбу (служба безопасности украины), украина
"Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма

СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма

20:02 03.06.2024
 
© РИА Новости . Василий БатановФлаг движения "Юнармия". Архивное фото
Флаг движения Юнармия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Руководитель движения Юнармии в Крыму Сергей Гаврильчук считает объявленное ему в СБУ подозрение признанием своего труда. Об этом он заявил корреспонденту РИА Новости Крым.
Ранее Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении руководителю регионального штаба Юнармии в Крыму Сергею Гаврильчуку. По версии ведомства, он привлекает детей в военизированную организацию, после чего "вербует" их в Вооруженные силы РФ.

"Это признание труда всех людей люди, которые работают в движении - педагогов, начальников местных отделений, инструкторов. У нас уже общероссийское движение под санкциями, и наше местное отделение отдельно под санкциями, и "Крымпатриотцентр", где мы сейчас работаем официально", - говорит Гаврильчук.

Сергей Гаврильчук с 2016 года возглавлял региональное отделение Юнармии Симферопольского района, а в 2022 году был назначен начальником крымского штаба. На самом деле в Юнармии воспитывают детей в духе патриотизма и готовят их к службе в армии, сказал он.
"Сколько помню себя, работал с детьми, работал в вопросах начальной военной подготовки. Делать детей здоровее, сильнее, активнее учить их разбираться во внешней политике, во внутренней - по-моему, это правильно, это образовательный процесс", поясняет он.
При этом многие выросшие "юнармейцы" уже отслужили в армии и действительно заключили контракты с Минобороны РФ, воюют в зоне спецоперации.

"К сожалению, даже есть погибшие, раненые ребята. Мы работаем над увековечиванием памяти их имен, называем отряды юнармейские именами погибших Героев России", - говорит Гаврильчук.

По словам Гаврильчука, если в СБУ возбуждают за это уголовные дела, значит, "мы в жизни делаем все правильно".
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСергей ГаврильчукКрымЮнармияНовости КрымаСБУ (Служба безопасности Украины)Украина
 
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