https://crimea.ria.ru/20240603/priznanie-nashego-truda-sbu-obyavila-o-podozrenii-glave-yunarmii-kryma-1137820758.html
"Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма
"Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма - РИА Новости Крым, 03.06.2024
"Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма
Руководитель движения Юнармии в Крыму Сергей Гаврильчук считает объявленное ему в СБУ подозрение признанием своего труда. Об этом он заявил корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T20:02
2024-06-03T20:02
2024-06-03T20:02
эксклюзивы риа новости крым
сергей гаврильчук
крым
юнармия
новости крыма
сбу (служба безопасности украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111327/52/1113275249_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_af31a3a83a0758fd7bb355ceb0c9a3e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Руководитель движения Юнармии в Крыму Сергей Гаврильчук считает объявленное ему в СБУ подозрение признанием своего труда. Об этом он заявил корреспонденту РИА Новости Крым.Ранее Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении руководителю регионального штаба Юнармии в Крыму Сергею Гаврильчуку. По версии ведомства, он привлекает детей в военизированную организацию, после чего "вербует" их в Вооруженные силы РФ.Сергей Гаврильчук с 2016 года возглавлял региональное отделение Юнармии Симферопольского района, а в 2022 году был назначен начальником крымского штаба. На самом деле в Юнармии воспитывают детей в духе патриотизма и готовят их к службе в армии, сказал он."Сколько помню себя, работал с детьми, работал в вопросах начальной военной подготовки. Делать детей здоровее, сильнее, активнее учить их разбираться во внешней политике, во внутренней - по-моему, это правильно, это образовательный процесс", поясняет он.При этом многие выросшие "юнармейцы" уже отслужили в армии и действительно заключили контракты с Минобороны РФ, воюют в зоне спецоперации.По словам Гаврильчука, если в СБУ возбуждают за это уголовные дела, значит, "мы в жизни делаем все правильно".
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111327/52/1113275249_121:0:845:543_1920x0_80_0_0_6b5085aa155e2694201828cdd5d025fb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей гаврильчук, крым, юнармия, новости крыма, сбу (служба безопасности украины), украина
"Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма
СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Руководитель движения Юнармии в Крыму Сергей Гаврильчук считает объявленное ему в СБУ подозрение признанием своего труда. Об этом он заявил корреспонденту РИА Новости Крым.
Ранее Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении руководителю регионального штаба Юнармии в Крыму Сергею Гаврильчуку. По версии ведомства, он привлекает детей в военизированную организацию, после чего "вербует" их в Вооруженные силы РФ.
"Это признание труда всех людей люди, которые работают в движении - педагогов, начальников местных отделений, инструкторов. У нас уже общероссийское движение под санкциями, и наше местное отделение отдельно под санкциями, и "Крымпатриотцентр", где мы сейчас работаем официально", - говорит Гаврильчук.
Сергей Гаврильчук с 2016 года возглавлял региональное отделение Юнармии Симферопольского района, а в 2022 году был назначен начальником крымского штаба. На самом деле в Юнармии воспитывают детей в духе патриотизма и готовят их к службе в армии, сказал он.
"Сколько помню себя, работал с детьми, работал в вопросах начальной военной подготовки. Делать детей здоровее, сильнее, активнее учить их разбираться во внешней политике, во внутренней - по-моему, это правильно, это образовательный процесс", поясняет он.
При этом многие выросшие "юнармейцы" уже отслужили в армии и действительно заключили контракты с Минобороны РФ, воюют в зоне спецоперации.
"К сожалению, даже есть погибшие, раненые ребята. Мы работаем над увековечиванием памяти их имен, называем отряды юнармейские именами погибших Героев России", - говорит Гаврильчук.
По словам Гаврильчука, если в СБУ возбуждают за это уголовные дела, значит, "мы в жизни делаем все правильно".