https://crimea.ria.ru/20240603/priznanie-nashego-truda-sbu-obyavila-o-podozrenii-glave-yunarmii-kryma-1137820758.html

"Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма

"Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма - РИА Новости Крым, 03.06.2024

"Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма

Руководитель движения Юнармии в Крыму Сергей Гаврильчук считает объявленное ему в СБУ подозрение признанием своего труда. Об этом он заявил корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T20:02

2024-06-03T20:02

2024-06-03T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Руководитель движения Юнармии в Крыму Сергей Гаврильчук считает объявленное ему в СБУ подозрение признанием своего труда. Об этом он заявил корреспонденту РИА Новости Крым.Ранее Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении руководителю регионального штаба Юнармии в Крыму Сергею Гаврильчуку. По версии ведомства, он привлекает детей в военизированную организацию, после чего "вербует" их в Вооруженные силы РФ.Сергей Гаврильчук с 2016 года возглавлял региональное отделение Юнармии Симферопольского района, а в 2022 году был назначен начальником крымского штаба. На самом деле в Юнармии воспитывают детей в духе патриотизма и готовят их к службе в армии, сказал он."Сколько помню себя, работал с детьми, работал в вопросах начальной военной подготовки. Делать детей здоровее, сильнее, активнее учить их разбираться во внешней политике, во внутренней - по-моему, это правильно, это образовательный процесс", поясняет он.При этом многие выросшие "юнармейцы" уже отслужили в армии и действительно заключили контракты с Минобороны РФ, воюют в зоне спецоперации.По словам Гаврильчука, если в СБУ возбуждают за это уголовные дела, значит, "мы в жизни делаем все правильно".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей гаврильчук, крым, юнармия, новости крыма, сбу (служба безопасности украины), украина