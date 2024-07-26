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На Кубани две легковушки столкнулись с фурой – двое погибших
На Кубани две легковушки столкнулись с фурой – двое погибших - РИА Новости Крым, 26.07.2024
На Кубани две легковушки столкнулись с фурой – двое погибших
Смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло в Краснодарском крае, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T09:01
2024-07-26T09:01
2024-07-26T09:01
происшествия
дтп
краснодарский край
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло в Краснодарском крае, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Смертельная авария произошла на федеральной дороге А-146 возле поселка Октябрьский Северского района, столкнулись три автомобиля: LADA Largus, Hyundai и грузовик Mercedes.Возбуждено уголовное дело, на месте аварии работают следователи.Накануне сообщалось, что в Севастополе проводятся проверки по трем ДТП с участием детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи иномарка сбила трехлетнего ребенка - малыш в больницеЕхал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенокПострадавшая в ДТП с фурой в Крыму женщина умерла в больнице
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, дтп, краснодарский край, прокуратура краснодарского края, новости
На Кубани две легковушки столкнулись с фурой – двое погибших
На Кубани в тройном ДТП погибли два человека – прокуратура начала проверку