https://crimea.ria.ru/20240726/na-kubani-dve-legkovushki-stolknulis-s-furoy--dvoe-pogibshikh-1139134723.html

На Кубани две легковушки столкнулись с фурой – двое погибших

На Кубани две легковушки столкнулись с фурой – двое погибших - РИА Новости Крым, 26.07.2024

На Кубани две легковушки столкнулись с фурой – двое погибших

Смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло в Краснодарском крае, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T09:01

2024-07-26T09:01

2024-07-26T09:01

происшествия

дтп

краснодарский край

прокуратура краснодарского края

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло в Краснодарском крае, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Смертельная авария произошла на федеральной дороге А-146 возле поселка Октябрьский Северского района, столкнулись три автомобиля: LADA Largus, Hyundai и грузовик Mercedes.Возбуждено уголовное дело, на месте аварии работают следователи.Накануне сообщалось, что в Севастополе проводятся проверки по трем ДТП с участием детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи иномарка сбила трехлетнего ребенка - малыш в больницеЕхал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенокПострадавшая в ДТП с фурой в Крыму женщина умерла в больнице

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, краснодарский край, прокуратура краснодарского края, новости