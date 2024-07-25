https://crimea.ria.ru/20240725/v-krymu-otkroyut-filial-natsionalnogo-tsentra-rossiya-1139122401.html
В Крыму откроют филиал Национального центра "Россия"
В Крыму откроют филиал Национального центра "Россия" - РИА Новости Крым, 25.07.2024
В Крыму откроют филиал Национального центра "Россия"
В Крыму начали подготовку к открытию филиала Национального центра "Россия". Он был создан по указу президента РФ Владимира Путина, чтобы сохранить достояние,... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T14:47
2024-07-25T14:47
2024-07-25T14:47
международная выставка-форум «россия»
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ирина кивико
елена юрченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Крыму начали подготовку к открытию филиала Национального центра "Россия". Он был создан по указу президента РФ Владимира Путина, чтобы сохранить достояние, представленное в ходе одноименной выставки на ВДНХ. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр финансов РR, руководитель проектного офиса по подготовке и участию Крымf в МВФ "Россия" Ирина Кивико."Указ подписан президентом в июле, установлен трехмесячный срок. То есть сейчас идет проработка", - сказала Ирина Кивико.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября 2023 года, в День народного единства, и продолжалась 8 месяцев, до начала июля 2024 года. Согласно указу президента РФ, национальное достояние, представленное в ходе выставки, будет перемещено в Национальный центр "Россия". Он будет построен в Москве специально для этой цели.Этим же документом рекомендовано в регионах проработать варианты создания филиалов Национального центра, один из которых откроется в Крыму.По итогам проведения выставки на ВДНХ Крым вышел на первое место по количеству наград в разных номинациях, сказала координатор проектного офиса по подготовке и участию Крыма в МВФ "Россия" Елена Юрченко.Экскурсии по выставке проводили 674 экскурсовода из Москвы, 344 – из Крыма, 150 – из Краснодарского края. Многие из крымских участников закончили школу экскурсоводов в Крыму и аккредитованы в Министерстве курортов и туризма полуострова.О своем участии в выставке и достижениях РИА Новости Крым рассказала экскурсовод из Алушты Анна Рыкова, которая презентовала в Москве свою интерактивную театрализованную экскурсию по древней Евпатории.Республика Крым представила на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе России. Стенд Крыма вошел в десятку лучших из более чем 130 представленных, Крым также награжден в числе лучших региональных команд. Читайте также на РИА Новости Крым:Шествие в честь 10-летия Крымской весны прошло на выставке "Россия" Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России" Николай Валуев посетил крымский стенд выставки-форума "Россия"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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международная выставка-форум «россия», крым, новости крыма, ирина кивико, елена юрченко, вднх, россия, новости
В Крыму откроют филиал Национального центра "Россия"
Крым вышел на первое место по количеству наград на выставке "Россия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Крыму начали подготовку к открытию филиала Национального центра "Россия". Он был создан по указу президента РФ Владимира Путина, чтобы сохранить достояние, представленное в ходе одноименной выставки на ВДНХ. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр финансов РR, руководитель проектного офиса по подготовке и участию Крымf в МВФ "Россия" Ирина Кивико.
"Указ подписан президентом в июле, установлен трехмесячный срок. То есть сейчас идет проработка", - сказала Ирина Кивико.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября 2023 года, в День народного единства, и продолжалась 8 месяцев, до начала июля 2024 года. Согласно указу президента РФ, национальное достояние, представленное в ходе выставки, будет перемещено в Национальный центр "Россия". Он будет построен в Москве специально для этой цели.
Этим же документом рекомендовано в регионах проработать варианты создания филиалов Национального центра, один из которых откроется в Крыму.
По итогам проведения выставки на ВДНХ Крым вышел на первое место по количеству наград в разных номинациях, сказала координатор проектного офиса по подготовке и участию Крыма в МВФ "Россия" Елена Юрченко.
"По совокупности наград Крым стал лидером. Финальная победа нас настигла уже в Крыму, когда мы вернулись, уже после подведения итогов. Крымские экскурсоводы по количеству участников и проведенных экскурсий заняли второе место в РФ после Москвы", - сказала она.
Экскурсии по выставке проводили 674 экскурсовода из Москвы, 344 – из Крыма, 150 – из Краснодарского края. Многие из крымских участников закончили школу экскурсоводов в Крыму и аккредитованы в Министерстве курортов и туризма полуострова.
О своем участии в выставке и достижениях РИА Новости Крым рассказала экскурсовод из Алушты
Анна Рыкова, которая презентовала в Москве свою интерактивную театрализованную экскурсию по древней Евпатории.
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