https://crimea.ria.ru/20240725/v-krymu-otkroyut-filial-natsionalnogo-tsentra-rossiya-1139122401.html

В Крыму откроют филиал Национального центра "Россия"

В Крыму откроют филиал Национального центра "Россия" - РИА Новости Крым, 25.07.2024

В Крыму откроют филиал Национального центра "Россия"

В Крыму начали подготовку к открытию филиала Национального центра "Россия". Он был создан по указу президента РФ Владимира Путина, чтобы сохранить достояние,... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T14:47

2024-07-25T14:47

2024-07-25T14:47

международная выставка-форум «россия»

крым

новости крыма

ирина кивико

елена юрченко

вднх

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984622_0:20:1620:931_1920x0_80_0_0_d32d6402f7c058efcb8cca848d04b968.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Крыму начали подготовку к открытию филиала Национального центра "Россия". Он был создан по указу президента РФ Владимира Путина, чтобы сохранить достояние, представленное в ходе одноименной выставки на ВДНХ. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр финансов РR, руководитель проектного офиса по подготовке и участию Крымf в МВФ "Россия" Ирина Кивико."Указ подписан президентом в июле, установлен трехмесячный срок. То есть сейчас идет проработка", - сказала Ирина Кивико.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября 2023 года, в День народного единства, и продолжалась 8 месяцев, до начала июля 2024 года. Согласно указу президента РФ, национальное достояние, представленное в ходе выставки, будет перемещено в Национальный центр "Россия". Он будет построен в Москве специально для этой цели.Этим же документом рекомендовано в регионах проработать варианты создания филиалов Национального центра, один из которых откроется в Крыму.По итогам проведения выставки на ВДНХ Крым вышел на первое место по количеству наград в разных номинациях, сказала координатор проектного офиса по подготовке и участию Крыма в МВФ "Россия" Елена Юрченко.Экскурсии по выставке проводили 674 экскурсовода из Москвы, 344 – из Крыма, 150 – из Краснодарского края. Многие из крымских участников закончили школу экскурсоводов в Крыму и аккредитованы в Министерстве курортов и туризма полуострова.О своем участии в выставке и достижениях РИА Новости Крым рассказала экскурсовод из Алушты Анна Рыкова, которая презентовала в Москве свою интерактивную театрализованную экскурсию по древней Евпатории.Республика Крым представила на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе России. Стенд Крыма вошел в десятку лучших из более чем 130 представленных, Крым также награжден в числе лучших региональных команд. Читайте также на РИА Новости Крым:Шествие в честь 10-летия Крымской весны прошло на выставке "Россия" Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России" Николай Валуев посетил крымский стенд выставки-форума "Россия"

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная выставка-форум «россия», крым, новости крыма, ирина кивико, елена юрченко, вднх, россия, новости