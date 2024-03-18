Шествие в честь 10-летия Крымской весны прошло на выставке "Россия"
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
15:20 18.03.2024 (обновлено: 15:30 18.03.2024)
18 марта на Международной выставке-форуме "Россия" состоялось праздничное шествие, приуроченное к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участие в мероприятии приняли представители всех регионов нашей страны, члены делегаций Республики Крым и города федерального значения Севастополя, сотрудники АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия", десятки волонтеров, члены Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" и гости Выставки.
18 марта 2014 года был подписан исторический договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов.
© РИА Новости . Алексей МайшевНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
1 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир АстапковичНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
2 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир АстапковичНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
3 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Алексей МайшевНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
4 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир АстапковичНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
5 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир АстапковичНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
6 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир АстапковичНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
7 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир АстапковичНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
8 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир АстапковичНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
9 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
1 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
2 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
3 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
4 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
5 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
6 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
7 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
8 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
9 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"