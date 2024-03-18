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Шествие в честь 10-летия Крымской весны прошло на выставке "Россия"

Шествие в честь 10-летия Крымской весны прошло на выставке "Россия" - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Шествие в честь 10-летия Крымской весны прошло на выставке "Россия"

18 марта на Международной выставке-форуме "Россия" состоялось праздничное шествие, приуроченное к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участие... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T15:20

2024-03-18T15:20

2024-03-18T15:30

10 лет крымской весне

крым

вднх

международная выставка-форум "россия"

день воссоединения с россией

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18 марта на Международной выставке-форуме "Россия" состоялось праздничное шествие, приуроченное к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участие в мероприятии приняли представители всех регионов нашей страны, члены делегаций Республики Крым и города федерального значения Севастополя, сотрудники АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия", десятки волонтеров, члены Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" и гости Выставки.18 марта 2014 года был подписан исторический договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов.

крым

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вднх, международная выставка-форум "россия", день воссоединения с россией, севастополь, видео, общество, патриотическое воспитание, видео