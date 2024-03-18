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Шествие в честь 10-летия Крымской весны прошло на выставке "Россия" - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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10 лет Крымской весне
https://crimea.ria.ru/20240318/shestvie-v-chest-10-letiya-krymskoy-vesny-proshlo-na-vystavke-rossiya-1135801717.html
Шествие в честь 10-летия Крымской весны прошло на выставке "Россия"
Шествие в честь 10-летия Крымской весны прошло на выставке "Россия" - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Шествие в честь 10-летия Крымской весны прошло на выставке "Россия"
18 марта на Международной выставке-форуме "Россия" состоялось праздничное шествие, приуроченное к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участие... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T15:20
2024-03-18T15:30
10 лет крымской весне
крым
вднх
международная выставка-форум "россия"
день воссоединения с россией
севастополь
видео
общество
патриотическое воспитание
видео
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18 марта на Международной выставке-форуме "Россия" состоялось праздничное шествие, приуроченное к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участие в мероприятии приняли представители всех регионов нашей страны, члены делегаций Республики Крым и города федерального значения Севастополя, сотрудники АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия", десятки волонтеров, члены Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" и гости Выставки.18 марта 2014 года был подписан исторический договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов.
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крым, вднх, международная выставка-форум "россия", день воссоединения с россией, севастополь, видео, общество, патриотическое воспитание, видео
Шествие в честь 10-летия Крымской весны прошло на выставке "Россия"

На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"

15:20 18.03.2024 (обновлено: 15:30 18.03.2024)
 
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18 марта на Международной выставке-форуме "Россия" состоялось праздничное шествие, приуроченное к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участие в мероприятии приняли представители всех регионов нашей страны, члены делегаций Республики Крым и города федерального значения Севастополя, сотрудники АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия", десятки волонтеров, члены Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" и гости Выставки.
18 марта 2014 года был подписан исторический договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов.
© РИА Новости . Алексей МайшевНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
На выставке Россия состоялось праздничное шествие Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА
1 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Алексей Майшев
© РИА Новости . Владимир АстапковичНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
На выставке Россия состоялось праздничное шествие Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА
2 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир Астапкович
© РИА Новости . Владимир АстапковичНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
На выставке Россия состоялось праздничное шествие Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА
3 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир Астапкович
© РИА Новости . Алексей МайшевНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
На выставке Россия состоялось праздничное шествие Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА
4 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Алексей Майшев
© РИА Новости . Владимир АстапковичНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
На выставке Россия состоялось праздничное шествие Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА
5 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир Астапкович
© РИА Новости . Владимир АстапковичНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
На выставке Россия состоялось праздничное шествие Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА
6 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир Астапкович
© РИА Новости . Владимир АстапковичНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
На выставке Россия состоялось праздничное шествие Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА
7 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир Астапкович
© РИА Новости . Владимир АстапковичНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
На выставке Россия состоялось праздничное шествие Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА
8 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир Астапкович
© РИА Новости . Владимир АстапковичНа выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
На выставке Россия состоялось праздничное шествие Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА
9 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир Астапкович
1 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Алексей Майшев
2 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир Астапкович
3 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир Астапкович
4 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Алексей Майшев
5 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир Астапкович
6 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир Астапкович
7 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир Астапкович
8 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир Астапкович
9 из 9
На выставке "Россия" состоялось праздничное шествие "Крым — Севастополь — Россия НАВСЕГДА"
© РИА Новости . Владимир Астапкович
 
10 лет Крымской веснеКрымВДНХМеждународная выставка-форум "Россия"День Воссоединения с РоссиейСевастопольВидеоОбществоПатриотическое воспитаниеВидео
 
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