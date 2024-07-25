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Особое значение: Аксенов назвал важную часть работы следователей в Крыму
Особое значение: Аксенов назвал важную часть работы следователей в Крыму - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Особое значение: Аксенов назвал важную часть работы следователей в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником, отметив их работу, которая на сегодняшний день... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T09:05
2024-07-25T09:05
2024-07-25T09:05
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником, отметив их работу, которая на сегодняшний день имеет особое значение.Глава республики подчеркнул, что связанная с опасностью профессия следователя очень важная, сложная и необходимая для государства и общества.По его словам, сотрудники Главного следственного управления по Крыму и Севастополю, а также соответствующих подразделений МВД и ФСБ в регионе, достойно выполняют свой долг по защите конституционных прав граждан и вносят огромный вклад в борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом.При этом глава Крыма отметил, что "особое значение имеет работа следственных органов по расследованию преступлений, совершенных украинскими неонацистами"."Уверен, что всех преступников ждет неотвратимое и справедливое возмездие", – заключил Аксенов, поблагодарив работников СК за труд и пожелав новых успехов в служении Отечеству.
https://crimea.ria.ru/20240725/putin-nazval-odnu-iz-vazhneyshikh-garantiy-natsionalnoy-bezopasnosti-1139111877.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Особое значение: Аксенов назвал важную часть работы следователей в Крыму
Аксенов поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником, отметив их работу, которая на сегодняшний день имеет особое значение.
Глава республики подчеркнул, что связанная с опасностью профессия следователя очень важная, сложная и необходимая для государства и общества.
"Именно от качественной и эффективной работы органов следствия во многом зависит вера людей в торжество справедливости", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, сотрудники Главного следственного управления по Крыму и Севастополю, а также соответствующих подразделений МВД и ФСБ в регионе, достойно выполняют свой долг по защите конституционных прав граждан и вносят огромный вклад в борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом.
При этом глава Крыма отметил, что "особое значение имеет работа следственных органов по расследованию преступлений, совершенных украинскими неонацистами".
"Уверен, что всех преступников ждет неотвратимое и справедливое возмездие", – заключил Аксенов, поблагодарив работников СК за труд и пожелав новых успехов в служении Отечеству.