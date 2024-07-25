https://crimea.ria.ru/20240725/osoboe-znachenie-aksenov-nazval-vazhnuyu-chast-raboty-sledovateley-v-krymu--1139113059.html

Особое значение: Аксенов назвал важную часть работы следователей в Крыму

Особое значение: Аксенов назвал важную часть работы следователей в Крыму - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Особое значение: Аксенов назвал важную часть работы следователей в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником, отметив их работу, которая на сегодняшний день... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T09:05

2024-07-25T09:05

2024-07-25T09:05

сергей аксенов

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

гсу ск россии по крыму и севастополю

мвд по республике крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/19/1139113183_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f7a0aa868d1b9e1a482eac5b1841b2eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником, отметив их работу, которая на сегодняшний день имеет особое значение.Глава республики подчеркнул, что связанная с опасностью профессия следователя очень важная, сложная и необходимая для государства и общества.По его словам, сотрудники Главного следственного управления по Крыму и Севастополю, а также соответствующих подразделений МВД и ФСБ в регионе, достойно выполняют свой долг по защите конституционных прав граждан и вносят огромный вклад в борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом.При этом глава Крыма отметил, что "особое значение имеет работа следственных органов по расследованию преступлений, совершенных украинскими неонацистами"."Уверен, что всех преступников ждет неотвратимое и справедливое возмездие", – заключил Аксенов, поблагодарив работников СК за труд и пожелав новых успехов в служении Отечеству.

https://crimea.ria.ru/20240725/putin-nazval-odnu-iz-vazhneyshikh-garantiy-natsionalnoy-bezopasnosti-1139111877.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, гсу ск россии по крыму и севастополю, мвд по республике крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя