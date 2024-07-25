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Где в Крыму в четверг прольются дожди - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Где в Крыму в четверг прольются дожди
Где в Крыму в четверг прольются дожди - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Где в Крыму в четверг прольются дожди
В четверг в Крыму местами прольются грозовые дожди, а воздух прогреется до +30 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму местами прольются грозовые дожди, а воздух прогреется до +30 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +28…30 градусов.В Ялте и Алуште ночью сухо и до +24, а днем ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется до +32. В Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +22...25, днем поднимутся до +31...33 градусов.Море у берегов Евпатории прогрето до +27, в Ялте, Алуште и Севастополе вода +26 градусов, в Феодосии +25, в Керченском проливе и Азовском море +26.
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Где в Крыму в четверг прольются дожди

В четверг в Крыму ожидается до 33 градусов тепла и кратковременные грозовые дожди

00:01 25.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрпатский водопад
Арпатский водопад - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму местами прольются грозовые дожди, а воздух прогреется до +30 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"25 июля погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В дневные часы, в связи с развитием внутримассовой конвекции, в южных, центральных и восточных районах вероятны локальные кратковременные грозовые дожди", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +28…30 градусов.
В Ялте и Алуште ночью сухо и до +24, а днем ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется до +32.
В Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +22...25, днем поднимутся до +31...33 градусов.
Море у берегов Евпатории прогрето до +27, в Ялте, Алуште и Севастополе вода +26 градусов, в Феодосии +25, в Керченском проливе и Азовском море +26.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Где в Крыму в четверг прольются дожди
00:00Какой сегодня праздник: 25 июля
23:3718 дронов сбиты над Курской областью
22:57Главное за день: 24 июля
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