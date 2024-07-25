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Где в Крыму в четверг прольются дожди

Где в Крыму в четверг прольются дожди - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Где в Крыму в четверг прольются дожди

В четверг в Крыму местами прольются грозовые дожди, а воздух прогреется до +30 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T00:01

2024-07-25T00:01

2024-07-25T00:01

крым

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крымский гидрометцентр

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ялта

алушта

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму местами прольются грозовые дожди, а воздух прогреется до +30 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +28…30 градусов.В Ялте и Алуште ночью сухо и до +24, а днем ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется до +32. В Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +22...25, днем поднимутся до +31...33 градусов.Море у берегов Евпатории прогрето до +27, в Ялте, Алуште и Севастополе вода +26 градусов, в Феодосии +25, в Керченском проливе и Азовском море +26.

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евпатория

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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