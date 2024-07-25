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Буря с ливнями и градом обрушится на Крым в ближайшие часы

Буря с ливнями и градом обрушится на Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Буря с ливнями и градом обрушится на Крым в ближайшие часы

Грозовые дожди с ливнями и градом обрушатся на Крым в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T15:57

2024-07-25T15:57

2024-07-25T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Грозовые дожди с ливнями и градом обрушатся на Крым в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.В связи с этим спасателя предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - проинформировали в МЧС.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.Как сообщалось, в четверг в Черноморском районе Крыма прошли смерчи. Как пояснили в Крымском гидрометцентре, они вызваны неустойчивой погодой на побережье, и это нередкое для полуострова явление.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму в четверг прольются дождиСильные ливни и крупный град в Крыму: объявлено штормовое предупреждениеНа Юге России обновлен исторический максимум потребления электричества

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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