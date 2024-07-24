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В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 24.07.2024
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе в последний путь проводили двух участников спецоперации – ефрейтора Андрея Черника и гвардии рядового Петра Аникина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T18:36
2024-07-24T18:36
2024-07-24T18:40
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утраты
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили двух участников спецоперации – ефрейтора Андрея Черника и гвардии рядового Петра Аникина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Андрей Черник родился и вырос на Донбассе, там выучился на сварщика в профтехучилище и работал, пока в 2019 году не решил встать на защиту родной земли. Воевал в составе подразделений Народной милиции ДНР, позже в рядах Вооруженных сил России.Петр Аникин уроженец села Поворотного под Севастополем. Окончил 9 классов школы № 27, а потом Севастопольское высшее профтехучилище средств связи и информационных технологий, став в 2013 году оператором информационно-коммуникационных сетей. Любил рисовать, с детства увлекался 3D-графикой, мечтал создавать компьютерные игры.Службу по призыву он проходил в одной из частей Воздушно-Космических Сил РФ. В зону СВО попал в рамках частичной мобилизации в 2022 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Имени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВОВ Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги
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севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, общество
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с героями СВО Андреем Черником и Петром Аникиным
18:36 24.07.2024 (обновлено: 18:40 24.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили двух участников спецоперации – ефрейтора Андрея Черника и гвардии рядового Петра Аникина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Андрей Николаевич Черник погиб в бою на Донецком направлении… Петр Александрович Аникин погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении. Мы всегда будем помнить наших героев!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Андрей Черник родился и вырос на Донбассе, там выучился на сварщика в профтехучилище и работал, пока в 2019 году не решил встать на защиту родной земли. Воевал в составе подразделений Народной милиции ДНР, позже в рядах Вооруженных сил России.
"Он был большим патриотом своей Родины, воевал грамотно, пользовался заслуженным авторитетом у командования и сослуживцев, неоднократно был награжден за мужество и доблесть, проявленные в боях", – рассказал о бойце глава города.
Петр Аникин уроженец села Поворотного под Севастополем. Окончил 9 классов школы № 27, а потом Севастопольское высшее профтехучилище средств связи и информационных технологий, став в 2013 году оператором информационно-коммуникационных сетей. Любил рисовать, с детства увлекался 3D-графикой, мечтал создавать компьютерные игры.
Службу по призыву он проходил в одной из частей Воздушно-Космических Сил РФ. В зону СВО попал в рамках частичной мобилизации в 2022 году.
"Будучи отличным специалистом, Петр Александрович в совершенстве освоил навыки управления беспилотными летательными аппаратами, грамотно и инициативно выполнял поставленные командованием задачи, пользовался заслуженным авторитетом в подразделении, награжден государственными и ведомственными наградами", – рассказал Развожаев.
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