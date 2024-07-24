https://crimea.ria.ru/20240724/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1139105232.html

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 24.07.2024

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

В Севастополе в последний путь проводили двух участников спецоперации – ефрейтора Андрея Черника и гвардии рядового Петра Аникина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T18:36

2024-07-24T18:36

2024-07-24T18:40

севастополь

михаил развожаев

утраты

герои сво

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134274434_0:0:3218:1811_1920x0_80_0_0_71a0e78f54c684731616d51b9954df96.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили двух участников спецоперации – ефрейтора Андрея Черника и гвардии рядового Петра Аникина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Андрей Черник родился и вырос на Донбассе, там выучился на сварщика в профтехучилище и работал, пока в 2019 году не решил встать на защиту родной земли. Воевал в составе подразделений Народной милиции ДНР, позже в рядах Вооруженных сил России.Петр Аникин уроженец села Поворотного под Севастополем. Окончил 9 классов школы № 27, а потом Севастопольское высшее профтехучилище средств связи и информационных технологий, став в 2013 году оператором информационно-коммуникационных сетей. Любил рисовать, с детства увлекался 3D-графикой, мечтал создавать компьютерные игры.Службу по призыву он проходил в одной из частей Воздушно-Космических Сил РФ. В зону СВО попал в рамках частичной мобилизации в 2022 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Имени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВОВ Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, общество