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В Феодосии будут стрелять
В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 24.07.2024
В Феодосии будут стрелять
Тренировочные стрельбы будут проводиться в Феодосии в среду, об этом предупредили в местной администрации. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T10:07
2024-07-24T10:07
2024-07-24T09:57
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Тренировочные стрельбы будут проводиться в Феодосии в среду, об этом предупредили в местной администрации.Местных жителей и гостей курорта просят не волноваться и доверять исключительно официальной информации.Накануне в Феодосии также была слышна стрельба. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в районе морской акватории проходили учебные стрельбы.В акватории морпорта Новороссийск во вторник также проходили военные учения со стрельбами.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУСтрельба и гранатометание в Севастополе связана с учениями флотаВ Крыму создают дополнительные фортификации - Аксенов
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РИА Новости Крым
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феодосия, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии будут стрелять
В Феодосии военные проведут учебные стрельбы