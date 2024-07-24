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В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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В Феодосии будут стрелять
В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 24.07.2024
В Феодосии будут стрелять
Тренировочные стрельбы будут проводиться в Феодосии в среду, об этом предупредили в местной администрации. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T10:07
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феодосия
учения
вооруженные силы россии
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Тренировочные стрельбы будут проводиться в Феодосии в среду, об этом предупредили в местной администрации.Местных жителей и гостей курорта просят не волноваться и доверять исключительно официальной информации.Накануне в Феодосии также была слышна стрельба. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в районе морской акватории проходили учебные стрельбы.В акватории морпорта Новороссийск во вторник также проходили военные учения со стрельбами.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУСтрельба и гранатометание в Севастополе связана с учениями флотаВ Крыму создают дополнительные фортификации - Аксенов
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РИА Новости Крым
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феодосия, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии будут стрелять

В Феодосии военные проведут учебные стрельбы

10:07 24.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Тренировочные стрельбы будут проводиться в Феодосии в среду, об этом предупредили в местной администрации.
"24 июля с 11 до 12 часов будут проводиться тренировочные стрельбы", - говорится в Telegram-канале властей.
Местных жителей и гостей курорта просят не волноваться и доверять исключительно официальной информации.
Накануне в Феодосии также была слышна стрельба. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в районе морской акватории проходили учебные стрельбы.
В акватории морпорта Новороссийск во вторник также проходили военные учения со стрельбами.
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ФеодосияУченияВооруженные силы РоссииНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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