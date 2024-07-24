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В Феодосии будут стрелять

В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 24.07.2024

В Феодосии будут стрелять

Тренировочные стрельбы будут проводиться в Феодосии в среду, об этом предупредили в местной администрации. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T10:07

2024-07-24T10:07

2024-07-24T09:57

феодосия

учения

вооруженные силы россии

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Тренировочные стрельбы будут проводиться в Феодосии в среду, об этом предупредили в местной администрации.Местных жителей и гостей курорта просят не волноваться и доверять исключительно официальной информации.Накануне в Феодосии также была слышна стрельба. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в районе морской акватории проходили учебные стрельбы.В акватории морпорта Новороссийск во вторник также проходили военные учения со стрельбами.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУСтрельба и гранатометание в Севастополе связана с учениями флотаВ Крыму создают дополнительные фортификации - Аксенов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя