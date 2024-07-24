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Главные новости Крыма: 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Главные новости Крыма: 24 июля
Главные новости Крыма: 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Главные новости Крыма: 24 июля
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал снять с должности главу администрации Красноперекопска. Собственные доходы Крыма выросли на треть. В Севастополе выписали... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T22:13
2024-07-24T22:13
крым
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севастополь
земля
крымский бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал снять с должности главу администрации Красноперекопска. Собственные доходы Крыма выросли на треть. В Севастополе выписали всех пострадавших при атаке на Учкуевку. В Крыму полицейского задержали за убийство жены. В Севастополе выделили 100 миллионов на компенсацию за землю для участников СВО. В Крыму возбудили 25 уголовных дел против мигрантовО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аксенов призвал уволить мэра КрасноперекопскаГлава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением рассмотреть вопрос о снятии с должности главы администрации города Вадима Хомина в связи с утратой доверия.Хомин руководит администрацией Красноперекопска с октября 2019 года. Ранее он работал заместителем главы администрации.Собственные доходы Крыма выросли на 35%Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Крыма за шесть месяцев текущего года на 35% превысили аналогичные показатели прошлого года и составили 55,8 миллиарда рублей.По словам Аксенова, кассовый план на первое полугодие выполнен на 109%, а годовые плановые показатели – на 57,6%.Увеличение доходов бюджета позволит направить дополнительные средства на строительство, ремонт и реконструкцию крупных социальных объектов и придомовых территорий, добавил руководитель региона.Всех раненых при атаке на Учкуевку выписали из больниц СевастополяИз больниц Севастополя выписаны все пациенты, пострадавшие на пляже Учкуевка в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня, сообщил губернатор Михаил Развожаев.При этом в московских клиниках остаются еще четыре ребенка в состоянии средней степени тяжести.В Крыму полицейского задержали за убийство женыСуд в Симферополе арестовал прапорщика полиции по обвинению в убийстве своей супруги. Трагедия произошла в селе Строгановка Симферопольского района 21 июля этого года. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в ходе ссоры с женой нанес ей множественные удары ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.В Севастополе выделили 100 млн рублей на компенсацию за землю для участников СВОДепутаты Заксобрания Севастополя приняли закон, согласно которому участники специальной военной операции вместо положенного им участка земли смогут получить миллион рублей компенсации. Денежная компенсация будет предоставляться в порядке той же очереди, как и земельные участки.Сейчас в бюджете города зарезервирована сумма в 100 миллионов рублей. Это позволит направить уведомления о возможности получения компенсации первым 100 гражданам, стоящим в очереди.В Крыму возбудили 25 уголовных дел в отношении мигрантовВ Крыму за полгода возбудили 25 уголовных дел в отношении иностранных граждан, сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев в интервью РИА Новости Крым.Как подчеркнул Терентьев, у Следкома принципиальная позиция по фактам правонарушений с участием мигрантов. Задача ведомства "оперативно установить не только обстоятельства преступлений, совершенных мигрантами, но и условия, которые им способствовали, дать оценку широкому кругу лиц".
https://crimea.ria.ru/20240724/uzhe-poshli-v-shkolu-v-krymu-vyrosli-pervye-bezvirusnye-sazhentsy-vinograda-1139102305.html
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Главные новости Крыма: 24 июля

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 24 июля

22:13 24.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал снять с должности главу администрации Красноперекопска. Собственные доходы Крыма выросли на треть. В Севастополе выписали всех пострадавших при атаке на Учкуевку. В Крыму полицейского задержали за убийство жены. В Севастополе выделили 100 миллионов на компенсацию за землю для участников СВО. В Крыму возбудили 25 уголовных дел против мигрантов
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Аксенов призвал уволить мэра Красноперекопска

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением рассмотреть вопрос о снятии с должности главы администрации города Вадима Хомина в связи с утратой доверия.
Хомин руководит администрацией Красноперекопска с октября 2019 года. Ранее он работал заместителем главы администрации.
В Крыму выращивают первые саженцы на первом заложенном в России маточнике винограда
Вчера, 17:38
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Собственные доходы Крыма выросли на 35%

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Крыма за шесть месяцев текущего года на 35% превысили аналогичные показатели прошлого года и составили 55,8 миллиарда рублей.
По словам Аксенова, кассовый план на первое полугодие выполнен на 109%, а годовые плановые показатели – на 57,6%.
Увеличение доходов бюджета позволит направить дополнительные средства на строительство, ремонт и реконструкцию крупных социальных объектов и придомовых территорий, добавил руководитель региона.

Всех раненых при атаке на Учкуевку выписали из больниц Севастополя

Из больниц Севастополя выписаны все пациенты, пострадавшие на пляже Учкуевка в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
При этом в московских клиниках остаются еще четыре ребенка в состоянии средней степени тяжести.
Многоцелевой истребитель Су-27 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Вчера, 17:04
Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВВС Британии над Черным морем

В Крыму полицейского задержали за убийство жены

Суд в Симферополе арестовал прапорщика полиции по обвинению в убийстве своей супруги. Трагедия произошла в селе Строгановка Симферопольского района 21 июля этого года. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в ходе ссоры с женой нанес ей множественные удары ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Севастополе выделили 100 млн рублей на компенсацию за землю для участников СВО

Депутаты Заксобрания Севастополя приняли закон, согласно которому участники специальной военной операции вместо положенного им участка земли смогут получить миллион рублей компенсации. Денежная компенсация будет предоставляться в порядке той же очереди, как и земельные участки.
Сейчас в бюджете города зарезервирована сумма в 100 миллионов рублей. Это позволит направить уведомления о возможности получения компенсации первым 100 гражданам, стоящим в очереди.
Сухопутный коридор в Крым - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Вчера, 16:24
Путин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым

В Крыму возбудили 25 уголовных дел в отношении мигрантов

В Крыму за полгода возбудили 25 уголовных дел в отношении иностранных граждан, сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев в интервью РИА Новости Крым.
Как подчеркнул Терентьев, у Следкома принципиальная позиция по фактам правонарушений с участием мигрантов. Задача ведомства "оперативно установить не только обстоятельства преступлений, совершенных мигрантами, но и условия, которые им способствовали, дать оценку широкому кругу лиц".
Владимир Терентьев, руководитель Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополь. - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Вчера, 18:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома Крыма
 
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