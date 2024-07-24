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Главные новости Крыма: 24 июля

Главные новости Крыма: 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Главные новости Крыма: 24 июля

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал снять с должности главу администрации Красноперекопска. Собственные доходы Крыма выросли на треть. В Севастополе выписали... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T22:13

2024-07-24T22:13

2024-07-24T22:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал снять с должности главу администрации Красноперекопска. Собственные доходы Крыма выросли на треть. В Севастополе выписали всех пострадавших при атаке на Учкуевку. В Крыму полицейского задержали за убийство жены. В Севастополе выделили 100 миллионов на компенсацию за землю для участников СВО. В Крыму возбудили 25 уголовных дел против мигрантовО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аксенов призвал уволить мэра КрасноперекопскаГлава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением рассмотреть вопрос о снятии с должности главы администрации города Вадима Хомина в связи с утратой доверия.Хомин руководит администрацией Красноперекопска с октября 2019 года. Ранее он работал заместителем главы администрации.Собственные доходы Крыма выросли на 35%Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Крыма за шесть месяцев текущего года на 35% превысили аналогичные показатели прошлого года и составили 55,8 миллиарда рублей.По словам Аксенова, кассовый план на первое полугодие выполнен на 109%, а годовые плановые показатели – на 57,6%.Увеличение доходов бюджета позволит направить дополнительные средства на строительство, ремонт и реконструкцию крупных социальных объектов и придомовых территорий, добавил руководитель региона.Всех раненых при атаке на Учкуевку выписали из больниц СевастополяИз больниц Севастополя выписаны все пациенты, пострадавшие на пляже Учкуевка в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня, сообщил губернатор Михаил Развожаев.При этом в московских клиниках остаются еще четыре ребенка в состоянии средней степени тяжести.В Крыму полицейского задержали за убийство женыСуд в Симферополе арестовал прапорщика полиции по обвинению в убийстве своей супруги. Трагедия произошла в селе Строгановка Симферопольского района 21 июля этого года. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в ходе ссоры с женой нанес ей множественные удары ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.В Севастополе выделили 100 млн рублей на компенсацию за землю для участников СВОДепутаты Заксобрания Севастополя приняли закон, согласно которому участники специальной военной операции вместо положенного им участка земли смогут получить миллион рублей компенсации. Денежная компенсация будет предоставляться в порядке той же очереди, как и земельные участки.Сейчас в бюджете города зарезервирована сумма в 100 миллионов рублей. Это позволит направить уведомления о возможности получения компенсации первым 100 гражданам, стоящим в очереди.В Крыму возбудили 25 уголовных дел в отношении мигрантовВ Крыму за полгода возбудили 25 уголовных дел в отношении иностранных граждан, сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев в интервью РИА Новости Крым.Как подчеркнул Терентьев, у Следкома принципиальная позиция по фактам правонарушений с участием мигрантов. Задача ведомства "оперативно установить не только обстоятельства преступлений, совершенных мигрантами, но и условия, которые им способствовали, дать оценку широкому кругу лиц".

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https://crimea.ria.ru/20240724/su-27-podnyali-v-vozdukh-iz-za-samoletov-vvs-britanii-nad-chernym-morem--1139101549.html

https://crimea.ria.ru/20240724/putin-otkryl-vazhnyy-uchastok-sukhoputnogo-koridora-v-krym-1139101080.html

https://crimea.ria.ru/20240724/zaschita-boytsov-svo-i-dela-likhikh-90-kh-intervyu-glavy-sledkoma-kryma-1139095916.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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