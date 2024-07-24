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В Крыму прапорщик полиции обвиняется в жестоком убийстве жены

В Крыму прапорщик полиции обвиняется в жестоком убийстве жены - РИА Новости Крым, 24.07.2024

В Крыму прапорщик полиции обвиняется в жестоком убийстве жены

В Крыму решением Симферопольского районного суда арестован прапорщик полиции по обвинению в убийстве своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T14:00

2024-07-24T14:00

2024-07-24T14:00

крым

симферопольский район

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Крыму решением Симферопольского районного суда арестован прапорщик полиции по обвинению в убийстве своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба суда.Трагедия произошла в селе Строгановка Симферопольского района 21 июля этого года. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в ходе ссоры с женой нанес ей множественные удары ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.Учитывая, что задержанному предъявлено обвинение в особо тяжком умышленном преступлении, за совершение которого предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет, суд посчитал его способным скрыться от следственных органов."Постановление суда вступает в законную силу по истечении трех суток со дня его вынесения, если оно в указанный срок не было обжаловано сторонами", - добавили в суде.Накануне в Крыму, используя современные технологии в расследовании, раскрыли убийство 25-летней давности. Заочно был приговорен к десяти годам лишения свободы гражданин, который обвиняется в убийстве, совершенном в 1999 году. На данный момент он скрывается от органов.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, суд, приговор, убийство, происшествия, закон и право, новости крыма