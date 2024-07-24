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В Крыму прапорщик полиции обвиняется в жестоком убийстве жены
В Крыму прапорщик полиции обвиняется в жестоком убийстве жены - РИА Новости Крым, 24.07.2024
В Крыму прапорщик полиции обвиняется в жестоком убийстве жены
В Крыму решением Симферопольского районного суда арестован прапорщик полиции по обвинению в убийстве своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T14:00
2024-07-24T14:00
2024-07-24T14:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Крыму решением Симферопольского районного суда арестован прапорщик полиции по обвинению в убийстве своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба суда.Трагедия произошла в селе Строгановка Симферопольского района 21 июля этого года. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в ходе ссоры с женой нанес ей множественные удары ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.Учитывая, что задержанному предъявлено обвинение в особо тяжком умышленном преступлении, за совершение которого предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет, суд посчитал его способным скрыться от следственных органов."Постановление суда вступает в законную силу по истечении трех суток со дня его вынесения, если оно в указанный срок не было обжаловано сторонами", - добавили в суде.Накануне в Крыму, используя современные технологии в расследовании, раскрыли убийство 25-летней давности. Заочно был приговорен к десяти годам лишения свободы гражданин, который обвиняется в убийстве, совершенном в 1999 году. На данный момент он скрывается от органов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, симферопольский район, суд, приговор, убийство, происшествия, закон и право, новости крыма
В Крыму прапорщик полиции обвиняется в жестоком убийстве жены
В Крыму прапорщик полиции арестован по обвинению в убийстве жены
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Крыму решением Симферопольского районного суда арестован прапорщик полиции по обвинению в убийстве своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Трагедия произошла в селе Строгановка Симферопольского района 21 июля этого года. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в ходе ссоры с женой нанес ей множественные удары ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
"Задержанному органами предварительного следствия предъявлено обвинение по факту убийства своей супруги, гражданки С., 1983 года рождения. Суд принял во внимание социальную опасность, характер и степень тяжести преступления, совершенного с особой агрессией в отношении потерпевшей, а также сведения, характеризующие личность обвиняемого", - информирует пресс-служба.
Учитывая, что задержанному предъявлено обвинение в особо тяжком умышленном преступлении, за совершение которого предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет, суд посчитал его способным скрыться от следственных органов.
"Постановление суда вступает в законную силу по истечении трех суток со дня его вынесения, если оно в указанный срок не было обжаловано сторонами", - добавили в суде.
Накануне в Крыму, используя современные технологии в расследовании, раскрыли убийство 25-летней давности
. Заочно был приговорен к десяти годам лишения свободы гражданин, который обвиняется в убийстве, совершенном в 1999 году. На данный момент он скрывается от органов.