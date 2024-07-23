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ДТП с пассажирским автобусом на Кубани: СК возбудил дело
ДТП с пассажирским автобусом на Кубани: СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 23.07.2024
ДТП с пассажирским автобусом на Кубани: СК возбудил дело
Из-за ДТП с пассажирским автобусом на Кубани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в краевом Следкоме. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T19:37
2024-07-23T19:37
2024-07-23T19:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Из-за ДТП с пассажирским автобусом на Кубани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в краевом Следкоме."Следственным отделом по Северскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Ростов-на-Дону – Геленджик", в ходе движения по автодороге "Краснодар-Верхнебаканский" в районе пгт. Черноморский Северского района допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате произошедшего пассажиры получили различные повреждения, им оказывается медицинская помощь. По данным СК, на месте продолжает работать следователь краевого следственного управления, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе оценку обеспечения безопасности при организации пассажирских перевозок. Ход расследования руководителем СКР по Краснодарскому краю А.К. Масловым поставлен на контроль в краевом следственном управлении.
https://crimea.ria.ru/20240723/avtobus-s-32-passazhirami-oprokinulsya-v-kyuvet-na-kubani-est-postradavshie-1139078871.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), кубань, дтп, происшествия, новости, краснодарский край
ДТП с пассажирским автобусом на Кубани: СК возбудил дело
Из-за ДТП с пассажирским автобусом на Кубани возбуждено уголовное дело - СК
19:37 23.07.2024 (обновлено: 19:50 23.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Из-за ДТП с пассажирским автобусом на Кубани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в краевом Следкоме.
"Следственным отделом по Северскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Ростов-на-Дону – Геленджик", в ходе движения по автодороге "Краснодар-Верхнебаканский" в районе пгт. Черноморский Северского района допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате произошедшего пассажиры получили различные повреждения, им оказывается медицинская помощь.
По данным СК, на месте продолжает работать следователь краевого следственного управления, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе оценку обеспечения безопасности при организации пассажирских перевозок.
Ход расследования руководителем СКР по Краснодарскому краю А.К. Масловым поставлен на контроль в краевом следственном управлении.