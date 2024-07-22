https://crimea.ria.ru/20240722/buldog-v-obmoroke-kak-spasti-domashnego-pitomtsa-ot-teplovogo-udara-1123505000.html

Бульдог в обмороке: как спасти домашнего питомца от теплового удара

Бульдог в обмороке: как спасти домашнего питомца от теплового удара - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Бульдог в обмороке: как спасти домашнего питомца от теплового удара

В жаркую погоду важно следить за состоянием домашних животных, поскольку питомцы могут получить тепловой удар и даже потерять сознание. Не допускать перегрева,... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T08:44

2024-07-22T08:44

2024-07-22T08:44

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

отдых с питомцем

жара

здоровье

животные

решат куртмалаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В жаркую погоду важно следить за состоянием домашних животных, поскольку питомцы могут получить тепловой удар и даже потерять сознание. Не допускать перегрева, распознавать его и правильно реагировать в эфире радио "Спутник в Крыму" научил ветеринарный врач Решат Куртмалаев.Во-первых, специалист не рекомендует выгуливать животных в жару. Это лучше сделать ранним утром или вечером, когда температуры значительно ниже. Во-вторых, питомцу нужно создать комфортные условия в помещении. Отрывайте окна, проветривайте, чтобы в помещении не было душно. Можно купить специальную охлаждающую подстилку для питомца.Хуже всего, по его словам, жару переносят животные с плоской мордочкой: у кошек это персы и экзоты, у собак – французские бульдоги, пекинесы, мопсы. Из-за особенностей строения, трахея у этих животных может сужаться так, что питомец начнет задыхаться. Но и остальные породы также нуждаются во внимании."Если животное вялое, часто дышит, не отвечает на внешние раздражители – попробуйте охладить его, облив водой комнатной температуры. Если наблюдается рвота и жидкий стул, потеря сознания – не теряем время, едем в клинику. Таких питомцев сразу отправляют в реанимацию. Особенно так бывает, если животное забыли в машине. Этого ни в коем случае нельзя делать", – настаивает ветеринар.А вот летние стрижки животных от жары не помогают. По словам Куртмалаева, эта процедура носит скорее декоративный и гигиенический характер.Ранее кинологи назвали породы самых непослушных собак. На первое место по "непослушности" специалисты поставили маленьких и непоседливых корги.

https://crimea.ria.ru/20240710/kak-krymchanam-uberech-serdtse-v-zharu--rekomendatsii-kardiologa-1138718172.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, отдых с питомцем, жара, здоровье, животные, решат куртмалаев