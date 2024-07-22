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Бульдог в обмороке: как спасти домашнего питомца от теплового удара - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Бульдог в обмороке: как спасти домашнего питомца от теплового удара
Бульдог в обмороке: как спасти домашнего питомца от теплового удара - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Бульдог в обмороке: как спасти домашнего питомца от теплового удара
В жаркую погоду важно следить за состоянием домашних животных, поскольку питомцы могут получить тепловой удар и даже потерять сознание. Не допускать перегрева,... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T08:44
2024-07-22T08:44
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
отдых с питомцем
жара
здоровье
животные
решат куртмалаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В жаркую погоду важно следить за состоянием домашних животных, поскольку питомцы могут получить тепловой удар и даже потерять сознание. Не допускать перегрева, распознавать его и правильно реагировать в эфире радио "Спутник в Крыму" научил ветеринарный врач Решат Куртмалаев.Во-первых, специалист не рекомендует выгуливать животных в жару. Это лучше сделать ранним утром или вечером, когда температуры значительно ниже. Во-вторых, питомцу нужно создать комфортные условия в помещении. Отрывайте окна, проветривайте, чтобы в помещении не было душно. Можно купить специальную охлаждающую подстилку для питомца.Хуже всего, по его словам, жару переносят животные с плоской мордочкой: у кошек это персы и экзоты, у собак – французские бульдоги, пекинесы, мопсы. Из-за особенностей строения, трахея у этих животных может сужаться так, что питомец начнет задыхаться. Но и остальные породы также нуждаются во внимании."Если животное вялое, часто дышит, не отвечает на внешние раздражители – попробуйте охладить его, облив водой комнатной температуры. Если наблюдается рвота и жидкий стул, потеря сознания – не теряем время, едем в клинику. Таких питомцев сразу отправляют в реанимацию. Особенно так бывает, если животное забыли в машине. Этого ни в коем случае нельзя делать", – настаивает ветеринар.А вот летние стрижки животных от жары не помогают. По словам Куртмалаева, эта процедура носит скорее декоративный и гигиенический характер.Ранее кинологи назвали породы самых непослушных собак. На первое место по "непослушности" специалисты поставили маленьких и непоседливых корги.
https://crimea.ria.ru/20240710/kak-krymchanam-uberech-serdtse-v-zharu--rekomendatsii-kardiologa-1138718172.html
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общество, совет эксперта, отдых с питомцем, жара, здоровье, животные, решат куртмалаев
Бульдог в обмороке: как спасти домашнего питомца от теплового удара

Тепловой удар может привести к потере сознания и сбоям в организме питомца – ветеринар

08:44 22.07.2024
 
© heathergunn/pixabayСобака
Собака
© heathergunn/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В жаркую погоду важно следить за состоянием домашних животных, поскольку питомцы могут получить тепловой удар и даже потерять сознание. Не допускать перегрева, распознавать его и правильно реагировать в эфире радио "Спутник в Крыму" научил ветеринарный врач Решат Куртмалаев.
Во-первых, специалист не рекомендует выгуливать животных в жару. Это лучше сделать ранним утром или вечером, когда температуры значительно ниже. Во-вторых, питомцу нужно создать комфортные условия в помещении. Отрывайте окна, проветривайте, чтобы в помещении не было душно. Можно купить специальную охлаждающую подстилку для питомца.

"Также нужно, чтобы в свободном доступе была питьевая вода, поскольку у животных нет потовых желез по всему телу, а только на лапах, и этого совсем недостаточно. В основном они остужаются через рот – водой и дыханием", – объясняет гость эфира.

Хуже всего, по его словам, жару переносят животные с плоской мордочкой: у кошек это персы и экзоты, у собак – французские бульдоги, пекинесы, мопсы. Из-за особенностей строения, трахея у этих животных может сужаться так, что питомец начнет задыхаться. Но и остальные породы также нуждаются во внимании.
"Если животное вялое, часто дышит, не отвечает на внешние раздражители – попробуйте охладить его, облив водой комнатной температуры. Если наблюдается рвота и жидкий стул, потеря сознания – не теряем время, едем в клинику. Таких питомцев сразу отправляют в реанимацию. Особенно так бывает, если животное забыли в машине. Этого ни в коем случае нельзя делать", – настаивает ветеринар.
А вот летние стрижки животных от жары не помогают. По словам Куртмалаева, эта процедура носит скорее декоративный и гигиенический характер.
Ранее кинологи назвали породы самых непослушных собак. На первое место по "непослушности" специалисты поставили маленьких и непоседливых корги.
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Радио "Спутник в Крыму"ОбществоСовет экспертаОтдых с питомцемЖараЗдоровьеЖивотныеРешат Куртмалаев
 
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