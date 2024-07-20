https://crimea.ria.ru/20240720/v-peterburge-gorit-torgovyy-tsentr-1139011206.html

В Петербурге горит торговый центр

В Петербурге горит торговый центр - РИА Новости Крым, 20.07.2024

В Петербурге горит торговый центр

Пожар произошел в вентиляционной вытяжке в кафе в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга, сведения о пострадавших на данный момент не поступали, сообщает городское... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T16:15

2024-07-20T16:15

2024-07-20T16:15

санкт-петербург

происшествия

пожар

новости

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Пожар произошел в вентиляционной вытяжке в кафе в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга, сведения о пострадавших на данный момент не поступали, сообщает городское ГУМЧС.Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено от МЧС четыре единицы техники и 19 человек.

санкт-петербург

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, пожар, новости, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)