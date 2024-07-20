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В Петербурге горит торговый центр - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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В Петербурге горит торговый центр
В Петербурге горит торговый центр - РИА Новости Крым, 20.07.2024
В Петербурге горит торговый центр
Пожар произошел в вентиляционной вытяжке в кафе в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга, сведения о пострадавших на данный момент не поступали, сообщает городское... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T16:15
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санкт-петербург
происшествия
пожар
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общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Пожар произошел в вентиляционной вытяжке в кафе в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга, сведения о пострадавших на данный момент не поступали, сообщает городское ГУМЧС.Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено от МЧС четыре единицы техники и 19 человек.
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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санкт-петербург, происшествия, пожар, новости, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Петербурге горит торговый центр

Пожар произошел в вентиляционной вытяжке кафе в ТРЦ в центре Петербурга

16:15 20.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Пожар произошел в вентиляционной вытяжке в кафе в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга, сведения о пострадавших на данный момент не поступали, сообщает городское ГУМЧС.
"В здании ТРЦ "Галерея" на пятом этаже в помещении кафе происходило горение в вентиляционной вытяжке. Площадь горения уточняется. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено от МЧС четыре единицы техники и 19 человек.
 
Санкт-ПетербургПроисшествияПожарНовостиОбществоМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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