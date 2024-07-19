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В Ялте 300 семей остались без жилья – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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В Ялте 300 семей остались без жилья – дело на контроле Бастрыкина
В Ялте 300 семей остались без жилья – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 19.07.2024
В Ялте 300 семей остались без жилья – дело на контроле Бастрыкина
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил объяснить отказ в возбуждении уголовного дела по факту нарушения прав трехсот семей из Ялты, которые... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T13:52
2024-07-19T13:43
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крымский следком
александр бастрыкин
ялта
жилье
жилье в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил объяснить отказ в возбуждении уголовного дела по факту нарушения прав трехсот семей из Ялты, которые остались без жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что в СМИ появилась информация о том, что права ялтинцев нарушаются с августа 2023 года. Тогда по решению суда 26 жилых домов, построенных в 2004-2016 годах на территории пансионата "Парковый", признали самовольными строениями и было принято решение об их сносе.Как уточнили в ведомстве, собственников помещений надлежащим образом не уведомили о проведении судебного заседания, поэтому люди не смогли защитить свои права. Кроме того, истец и ответчик представили идентичные заключения специалистов, при этом строительно-техническая экспертиза не проводилась. По итогу процессуальной проверки Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю в возбуждении уголовного дела было отказано."Александр Бастрыкин поручил Владимиру Терентьеву представить доклад результатах процессуальной проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела", - подчеркнули в сообщении.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о незаконном строительстве в ялтинском поселке Симеиз, которое приводит к разрушению расположенного рядом объекта культурного наследия.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле БастрыкинаВ Ялте инспектируют "каменные мешки" – выявлено больше 100 недостроевВ Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СК
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, александр бастрыкин, ялта, жилье, жилье в крыму, новости крыма, общество
В Ялте 300 семей остались без жилья – дело на контроле Бастрыкина

Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении жилищных прав 300 семей из Ялты

13:52 19.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнос аварийного жилья в Крыму
Снос аварийного жилья в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил объяснить отказ в возбуждении уголовного дела по факту нарушения прав трехсот семей из Ялты, которые остались без жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в СМИ появилась информация о том, что права ялтинцев нарушаются с августа 2023 года. Тогда по решению суда 26 жилых домов, построенных в 2004-2016 годах на территории пансионата "Парковый", признали самовольными строениями и было принято решение об их сносе.
Как уточнили в ведомстве, собственников помещений надлежащим образом не уведомили о проведении судебного заседания, поэтому люди не смогли защитить свои права. Кроме того, истец и ответчик представили идентичные заключения специалистов, при этом строительно-техническая экспертиза не проводилась.

"В результате удовлетворения судом исковых требований более 300 семей, среди которых инвалиды и многодетные родители, лишились жилья. До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены, причиненный ущерб пострадавшим не возмещен", - отметили в ведомстве.

По итогу процессуальной проверки Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю в возбуждении уголовного дела было отказано.
"Александр Бастрыкин поручил Владимиру Терентьеву представить доклад результатах процессуальной проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела", - подчеркнули в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о незаконном строительстве в ялтинском поселке Симеиз, которое приводит к разрушению расположенного рядом объекта культурного наследия.
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