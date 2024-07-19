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Температура воды в Черном море – где теплее всего

Температура воды в Черном море – где теплее всего - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Температура воды в Черном море – где теплее всего

Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +27 градусов. Об этом сообщили в республиканском Гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T16:50

2024-07-19T16:50

2024-07-19T16:50

крым

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азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +27 градусов. Об этом сообщили в республиканском Гидрометцентре.На втором месте – Ялта, Феодосия и Севастополь. Там температура воды достигла 26 градусов. Море в Алуште, по данным гидрометцентра, самое прохладное по сравнению с другими городами – до +25.В Азовском море температура морской воды также достигает +27.По информации крымских синоптиков, в ближайшие двое суток на территории полуострова без осадков, температура воздуха ночью +19…24 градуса, на побережье до +27. Днем воздух прогреется до +30…35, в горах – до 29 тепла.

крым

черное море

азовское море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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