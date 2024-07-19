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Температура воды в Черном море – где теплее всего
Температура воды в Черном море – где теплее всего - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Температура воды в Черном море – где теплее всего
Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +27 градусов. Об этом сообщили в республиканском Гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T16:50
2024-07-19T16:50
2024-07-19T16:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +27 градусов. Об этом сообщили в республиканском Гидрометцентре.На втором месте – Ялта, Феодосия и Севастополь. Там температура воды достигла 26 градусов. Море в Алуште, по данным гидрометцентра, самое прохладное по сравнению с другими городами – до +25.В Азовском море температура морской воды также достигает +27.По информации крымских синоптиков, в ближайшие двое суток на территории полуострова без осадков, температура воздуха ночью +19…24 градуса, на побережье до +27. Днем воздух прогреется до +30…35, в горах – до 29 тепла.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Температура воды в Черном море – где теплее всего
Вода в Черном море у берегов Крыма прогрелась до +27 градусов – Гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +27 градусов. Об этом сообщили в республиканском Гидрометцентре.
Самая теплая вода на западе Крыма, а также в Керченском проливе. Так, в Евпатории и Черноморском море прогрелось до +27 градусов.
На втором месте – Ялта, Феодосия и Севастополь. Там температура воды достигла 26 градусов. Море в Алуште, по данным гидрометцентра, самое прохладное по сравнению с другими городами – до +25.
В Азовском море температура морской воды также достигает +27.
По информации крымских синоптиков, в ближайшие двое суток на территории полуострова без осадков, температура воздуха ночью +19…24 градуса, на побережье до +27. Днем воздух прогреется до +30…35, в горах – до 29 тепла.