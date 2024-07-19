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Температура воды в Черном море – где теплее всего - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Температура воды в Черном море – где теплее всего
Температура воды в Черном море – где теплее всего - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Температура воды в Черном море – где теплее всего
Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +27 градусов. Об этом сообщили в республиканском Гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T16:50
2024-07-19T16:50
крым
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погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
температура морской воды в крыму
черное море
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +27 градусов. Об этом сообщили в республиканском Гидрометцентре.На втором месте – Ялта, Феодосия и Севастополь. Там температура воды достигла 26 градусов. Море в Алуште, по данным гидрометцентра, самое прохладное по сравнению с другими городами – до +25.В Азовском море температура морской воды также достигает +27.По информации крымских синоптиков, в ближайшие двое суток на территории полуострова без осадков, температура воздуха ночью +19…24 градуса, на побережье до +27. Днем воздух прогреется до +30…35, в горах – до 29 тепла.
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Температура воды в Черном море – где теплее всего

Вода в Черном море у берегов Крыма прогрелась до +27 градусов – Гидрометцентр

16:50 19.07.2024
 
© РИА Новости КрымТропа Голицына
Тропа Голицына - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +27 градусов. Об этом сообщили в республиканском Гидрометцентре.
Самая теплая вода на западе Крыма, а также в Керченском проливе. Так, в Евпатории и Черноморском море прогрелось до +27 градусов.
На втором месте – Ялта, Феодосия и Севастополь. Там температура воды достигла 26 градусов. Море в Алуште, по данным гидрометцентра, самое прохладное по сравнению с другими городами – до +25.
В Азовском море температура морской воды также достигает +27.
По информации крымских синоптиков, в ближайшие двое суток на территории полуострова без осадков, температура воздуха ночью +19…24 градуса, на побережье до +27. Днем воздух прогреется до +30…35, в горах – до 29 тепла.
 
КрымНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрТемпература морской воды в КрымуЧерное мореАзовское море
 
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