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В Севастополе и Любимовке не будет света во вторник – адреса

В Севастополе и Любимовке не будет света во вторник – адреса - РИА Новости Крым, 16.07.2024

В Севастополе и Любимовке не будет света во вторник – адреса

Жители некоторых районов Севастополя временно останутся без света из-за неотложных работ на сети во вторник, 16 июля. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T09:08

2024-07-16T09:08

2024-07-16T09:08

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Жители некоторых районов Севастополя временно останутся без света из-за неотложных работ на сети во вторник, 16 июля. Об этом предупредили в "Севастопольэнерго".C 08:30 до 17:30 свет отключат в домах по следующим улицам: Котовского, Кочубея, Федько, Сапунская, Федюхина, в также в тупике Неровном и переулке Сквозном.В период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа отключат в проездах Компасный и Стрелковый, по улицам: Журналиста Хамадана, Композитора Боголепова, Геннадия Черкашина, Григория Поженяна, Эдуарда Асадова, Писателя Аверченко Поэта Сельвинского, Петра Градова, Майская, Апрельская, Июньская, Августовская, Мартовская, Истомина, 2-я Бастионная, Варшавская, Героев Севастополя, Полтавская, Суздальская, Синопская, Хрулева, Туннельная, а также в переулках Кременчугском, 1-м и 2-м Хвойном, Знойном, в тупике Хвойном и на Камышовом шоссе. Кроме того, света временно не будет в СНТ "Рыбак-5" и СНТ "Победа".В поселке Любимовка временно ограничат подучу электроэнергии по улицам: Федоровская, Летчика Денисова, 1-я и 2-я линия, Ленина и в проезде Федоровский.Кроме того, из-за оперативных переключений в сети 10000В до 18:00 не будет света в домах жителей трех сел региона, уточнили в "Севастопольэнерго".Так, в селе Подгорное не будет света в ряде домов на улицах: Полярная, Прохладная, Подводников, Весенняя, Садовая, Уютная, Привольная; КСП "Красный Октябрь", кад.78, Письменный С.Е. Зусманович Д.М.В селе Орлиное электричество временно отключат по улицам: Вишневая, Рассветная, Рябиновая, Степная, Ивана Пахомова, Рассветная, Интернациональная, Широкая, Вишневая, Строительная, Родниковская, Кедровая (д/сад №43 новый корпус), КСП "Красный Октябрь".В селе Павловка – уч.64 (ООО "Байдарбетон").Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить светАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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