Пробки у Крымского моста продолжают расти
642 машины ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжают скапливаться автомобили. К 15:00 проезда ожидают 642 машины с обеих сторон мостового перехода, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"К 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 512 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи проезда ожидают 130 машин", - сказано в сообщении.
Очереди у мостового перехода через Керченский пролив были и в течение ночи. К 6 утра проезда ждали уже 975 машин со стороны Краснодарского края. Спустя час в пробке уже ожидали больше тысячи машин. Выезд из Крыма оставался свободным.
Госавтоинспекция Кубани из-за автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани рекомендовала автомобилистам запасаться водой и рассчитывать время, а также по возможности воспользоваться альтернативным сухопутным коридором.
Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.