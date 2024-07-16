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Пробки у Крымского моста продолжают расти - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Пробки у Крымского моста продолжают расти
Пробки у Крымского моста продолжают расти - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Пробки у Крымского моста продолжают расти
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжают скапливаться автомобили. К 15:00 проезда ожидают 642 машины с обеих сторон мостового перехода, сообщили в РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T15:12
2024-07-16T15:12
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжают скапливаться автомобили. К 15:00 проезда ожидают 642 машины с обеих сторон мостового перехода, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Очереди у мостового перехода через Керченский пролив были и в течение ночи. К 6 утра проезда ждали уже 975 машин со стороны Краснодарского края. Спустя час в пробке уже ожидали больше тысячи машин. Выезд из Крыма оставался свободным.Госавтоинспекция Кубани из-за автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани рекомендовала автомобилистам запасаться водой и рассчитывать время, а также по возможности воспользоваться альтернативным сухопутным коридором.Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html
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крым, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма
Пробки у Крымского моста продолжают расти

642 машины ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани

15:12 16.07.2024
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжают скапливаться автомобили. К 15:00 проезда ожидают 642 машины с обеих сторон мостового перехода, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"К 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 512 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи проезда ожидают 130 машин", - сказано в сообщении.
Очереди у мостового перехода через Керченский пролив были и в течение ночи. К 6 утра проезда ждали уже 975 машин со стороны Краснодарского края. Спустя час в пробке уже ожидали больше тысячи машин. Выезд из Крыма оставался свободным.
Госавтоинспекция Кубани из-за автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани рекомендовала автомобилистам запасаться водой и рассчитывать время, а также по возможности воспользоваться альтернативным сухопутным коридором.
Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
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