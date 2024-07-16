https://crimea.ria.ru/20240716/probki-u-krymskogo-mosta-prodolzhayut-rasti-1138903544.html

Пробки у Крымского моста продолжают расти

Пробки у Крымского моста продолжают расти - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Пробки у Крымского моста продолжают расти

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжают скапливаться автомобили. К 15:00 проезда ожидают 642 машины с обеих сторон мостового перехода, сообщили в РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T15:12

2024-07-16T15:12

2024-07-16T15:12

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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краснодарский край

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логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжают скапливаться автомобили. К 15:00 проезда ожидают 642 машины с обеих сторон мостового перехода, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Очереди у мостового перехода через Керченский пролив были и в течение ночи. К 6 утра проезда ждали уже 975 машин со стороны Краснодарского края. Спустя час в пробке уже ожидали больше тысячи машин. Выезд из Крыма оставался свободным.Госавтоинспекция Кубани из-за автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани рекомендовала автомобилистам запасаться водой и рассчитывать время, а также по возможности воспользоваться альтернативным сухопутным коридором.Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html

крым

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керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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